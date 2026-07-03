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Общество

Количество легковых электромобилей в Казахстане продолжает расти

Электрозаправочная станция, электромобиль, зарядка электромашины, электрический автомобиль, электрокар, электрическая машина, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 10:31 Фото: unsplash
В Бюро национальной статистики привели данные по количеству легковых электроавтомобилей в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

По состоянию на 1 июня 2026 года в стране зарегистрировали 24 634 легковых электромобиля.

"За последние 12 месяцев их количество увеличилось на 55,6%. Годом ранее в стране насчитывалось 15 835 электрокаров".Пресс-служба Бюро нацстатистики

Наибольший парк электромобилей сосредоточен в Алматы, на который приходится 62% всех зарегистрированных в стране электрокаров. В городе насчитывается 15 280 таких автомобилей.

В тройку лидеров также входят Астана с 2885 электромобилями и Алматинская область, где зарегистрировано 1589 единиц.

Электромобили имеются во всех регионах Казахстана, однако их распределение остается неравномерным. Наименьшие показатели зафиксировали в области Абай – 78 автомобилей и области Улытау – 41 автомобиль.

Ранее стало известно, что Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения.

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Редакция Zakon.kz
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