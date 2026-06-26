Хорошая новость: Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские права

Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признали водительские удостоверения. Такой хорошей новостью сегодня, 26 июня 2026 года, поделились в Министерстве внутренних дел (МВД) РК, сообщает Zakon.kz.

Так, 25 июня по приглашению арабской стороны министр внутренних дел Ержан Саденов посетил Абу-Даби. В рамках визита состоялись переговоры главы МВД РК с заместителем премьер-министра – министром внутренних дел ОАЭ шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном.

Отмечается, что стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере противодействия преступности, включая организованную транснациональную преступность, киберпреступность и незаконный оборот наркотиков, а также вопросы розыска преступников, обмена оперативной информацией, внедрения современных технологий и подготовки кадров.

"Ключевым итогом переговоров стало подписание меморандума о взаимном признании и обмене водительских удостоверений между Министерством внутренних дел РК и Министерством внутренних дел ОАЭ. Подписание документа направлено на упрощение административных процедур и создание дополнительных удобств для граждан двух государств". Пресс-служба МВД РК

Согласно информации, ежегодно Объединенные Арабские Эмираты посещают порядка 400 тыс. граждан Казахстана. Кроме того, около 14 тыс. казахстанцев постоянно проживают на территории ОАЭ.

"Подписанный меморандум позволит создать для них более комфортные условия при использовании и обмене водительских удостоверений. Меморандум предусматривает взаимное признание национальных водительских удостоверений, а также упрощенный порядок их обмена в случаях, предусмотренных документом". Пресс-служба МВД РК

Как уточнили в ведомстве, меморандум вступит в силу после завершения сторонами необходимых внутригосударственных процедур.

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