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Общество

В Мангистауской области школьникам показали суд над закладчиками

суд, закладчик, наркотики, преступность, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 15:22 Фото: пресс-служба прокуратуры Мангистауской области
В Тупкараганском районном суде состоялся показательный открытый судебный процесс по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. В мероприятии приняли участие более 30 школьников района, сообщает prosud.kz.

С начала года в Тупкараганском районе выявлены трое граждан, занимавшихся распространением наркотиков через так называемые "закладки". Суд признал их виновными по пунктам 1), 3) части 3 статьи 297 Уголовного кодекса.

Осужденные по предварительному сговору приобрели, хранили и перевозили психотропные вещества в особо крупном размере с целью дальнейшего сбыта.

Один из подсудимых осужден к 8 годам лишения свободы, двое других – к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в учреждениях средней безопасности.

По данным уголовных дел, из незаконного оборота изъято 129,86 грамма психотропного вещества "меткатинон".

В прокуратуре отметили, что проведение таких мероприятий направлено на профилактику наркопреступности среди несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что в Актобе полицейские обнаружили на дачном участке 69-летнего местного жителя 67 кустов мака, содержащего наркотические вещества.

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Редакция Zakon.kz
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