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Общество

Министр обороны открыл новые объекты военной инфраструктуры в Актюбинской области

Фото: МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:33 Фото: МО РК
Министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов совершил рабочую поездку в Актюбинскую область.

В рамках визита глава оборонного ведомства ознакомился с развитием военной инфраструктуры региона, принял участие в открытии новых объектов и ряде мероприятий, направленных на дальнейшее укрепление обороноспособности страны.

Ключевым событием рабочей поездки стало открытие новой войсковой части в городе Жем. Создание воинского формирования реализовано в соответствии с задачами по укреплению военной безопасности региона и повышению оперативных возможностей Вооруженных сил.

Фото: МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:33

Фото: МО РК

Министр обороны осмотрел административно-штабной комплекс, казарменный фонд, столовую, культурно-досуговый центр и другие объекты военного городка.

Главе оборонного ведомства были представлены условия размещения личного состава, организация службы, питания и досуга военнослужащих, а также современные инфраструктурные решения, обеспечивающие комфортные условия для прохождения воинской службы и качественного выполнения задач по предназначению.

Фото: МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:33

Фото: МО РК

В ходе ознакомления с объектами министр обороны отметил, что создание современной военной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений развития Вооруженных сил.

Фото: МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:33

Фото: МО РК

Последовательная модернизация военных городков, строительство новых объектов и улучшение условий службы способствуют повышению боевой готовности войск, эффективности подготовки личного состава и укреплению оборонного потенциала государства.

Фото: МО РК, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 18:33

Фото: МО РК

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Канат Болысбек
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