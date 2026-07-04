"Меня нигде нет!": казахстанец годами ждал квартиру как сирота и загадочно исчез из очереди

Житель Актау Юрий Житников, который с 2011 года состоял в очереди на жилье как ребенок-сирота, неожиданно не нашел себя в новой системе учета. При этом акимат подтверждает, что он был поставлен в очередь, а Отбасы банк сообщает об отсутствии сведений, передает Zakon.kz.

Как пишет 4 июля 2026 года издание Lada.kz, история началась после смерти матери в 2011 году. Тогда бабушка оформила опеку над двумя несовершеннолетними детьми и поставила их в очередь на получение жилья по категории детей-сирот.

Весной этого года младшей сестре Юрия позвонили из акимата и сообщили, что она может подавать документы на получение арендного жилья от государства, которое можно снимать по льготной цене и приватизировать, выкупив по остаточной стоимости, через пять лет.

Сам Юрий в списках очередников себя не обнаружил.

"Мы стояли в очереди вместе. Когда сестру пригласили получать квартиру, оказалось, что меня просто нигде нет", – рассказывает мужчина.

Юрий обратился в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау. В официальном ответе чиновники подтвердили, что он действительно состоит в очереди вместе с сестрой с 9 июня 2011 года.

Однако в АО "Отбасы банк", куда с 2025 года были переданы функции ведения жилищной очереди, сообщили обратное. В официальном письме банка говорится, что при миграции данных в новую электронную систему сведения о Юрии Житникове отсутствуют.

В банке рекомендовали обратиться в акимат для выяснения причин исчезновения информации либо защищать свои права в судебном порядке.

"После повторного обращения в городской акимат чиновники вновь подтвердили, что Юрий действительно состоял в очереди как ребенок-сирота, однако теперь для восстановления права ему рекомендовали обращаться уже в суд", – отмечается в сообщении.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: один государственный орган подтверждает, что человек стоял в очереди, другой сообщает, что сведений о нем не существует.

Сам Юрий сегодня уже не подросток. Ему 27 лет, он женат, воспитывает двоих маленьких детей и снимает жилье.

Кроме того, у мужчины диагностирована нейросенсорная тугоухость III степени. По его словам, заболевание прогрессирует, и врачи предупреждают, что при дальнейшем ухудшении слуха может быть установлена инвалидность.

Несмотря на жизненные обстоятельства, Юрий намерен добиваться восстановления своих прав. Однако самостоятельно вести административный судебный процесс ему крайне сложно.

Ранее сообщалось, что чиновники нажились на детях-сиротах в Жамбылской области.