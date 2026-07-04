#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+15°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+15°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

"Меня нигде нет!": казахстанец годами ждал квартиру как сирота и загадочно исчез из очереди

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 04.07.2026 23:34 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Житель Актау Юрий Житников, который с 2011 года состоял в очереди на жилье как ребенок-сирота, неожиданно не нашел себя в новой системе учета. При этом акимат подтверждает, что он был поставлен в очередь, а Отбасы банк сообщает об отсутствии сведений, передает Zakon.kz.

Как пишет 4 июля 2026 года издание Lada.kz, история началась после смерти матери в 2011 году. Тогда бабушка оформила опеку над двумя несовершеннолетними детьми и поставила их в очередь на получение жилья по категории детей-сирот.

Весной этого года младшей сестре Юрия позвонили из акимата и сообщили, что она может подавать документы на получение арендного жилья от государства, которое можно снимать по льготной цене и приватизировать, выкупив по остаточной стоимости, через пять лет.

Сам Юрий в списках очередников себя не обнаружил.

"Мы стояли в очереди вместе. Когда сестру пригласили получать квартиру, оказалось, что меня просто нигде нет", – рассказывает мужчина.

Юрий обратился в городской отдел жилищно-коммунального хозяйства Актау. В официальном ответе чиновники подтвердили, что он действительно состоит в очереди вместе с сестрой с 9 июня 2011 года.

Однако в АО "Отбасы банк", куда с 2025 года были переданы функции ведения жилищной очереди, сообщили обратное. В официальном письме банка говорится, что при миграции данных в новую электронную систему сведения о Юрии Житникове отсутствуют.

В банке рекомендовали обратиться в акимат для выяснения причин исчезновения информации либо защищать свои права в судебном порядке.

"После повторного обращения в городской акимат чиновники вновь подтвердили, что Юрий действительно состоял в очереди как ребенок-сирота, однако теперь для восстановления права ему рекомендовали обращаться уже в суд", – отмечается в сообщении.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: один государственный орган подтверждает, что человек стоял в очереди, другой сообщает, что сведений о нем не существует.

Сам Юрий сегодня уже не подросток. Ему 27 лет, он женат, воспитывает двоих маленьких детей и снимает жилье.

Кроме того, у мужчины диагностирована нейросенсорная тугоухость III степени. По его словам, заболевание прогрессирует, и врачи предупреждают, что при дальнейшем ухудшении слуха может быть установлена инвалидность.

Несмотря на жизненные обстоятельства, Юрий намерен добиваться восстановления своих прав. Однако самостоятельно вести административный судебный процесс ему крайне сложно.

Ранее сообщалось, что чиновники нажились на детях-сиротах в Жамбылской области.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Дом, жилье, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома
01:44, 01 марта 2026
Сироты из Актау ждут квартиры 10 лет – история получила неприятное продолжение
Чиновники в СКО лишили жилья 43 детей-сирот
18:07, 22 мая 2024
Чиновники в СКО лишили жилья 43 детей-сирот
Детям-сиротам в Астане помогли встать в очередь на жилье
10:03, 14 августа 2024
Более чем 200 детям-сиротам незаконно отказали в постановке в очередь на жилье в Астане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
&quot;Было тяжело играть в такую погоду&quot;: Масудов оценил победу &quot;Алтая&quot; над &quot;Тобылом&quot;
00:55, 05 июля 2026
"Было тяжело играть в такую погоду": Масудов оценил победу "Алтая" над "Тобылом"
Экс-игрок &quot;Кайрата&quot; Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
00:18, 05 июля 2026
Экс-игрок "Кайрата" Андрей Аршавин назвал фаворита ЧМ-2026
Анна Данилина вышла в третий круг парного разряда &quot;Уимблдона&quot;
23:51, 04 июля 2026
Анна Данилина вышла в третий круг парного разряда "Уимблдона"
Жуман Жумабеков проиграл нокаутом экс-бойцу UFC Диего Брандао на турнире в Алматы
23:12, 04 июля 2026
Жуман Жумабеков проиграл нокаутом экс-бойцу UFC Диего Брандао на турнире в Алматы
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: