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События

Казахстан может продлить запрет на экспорт бензина и дизтоплива

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, повышение цен на бензин, фото - Новости Zakon.kz от 03.07.2026 20:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Казахстан планирует продлить запрет на вывоз бензина и дизельного топлива за пределы страны еще на полгода. Министерство энергетики подготовило соответствующий проект приказа и разместило его на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения, передает Zakon.kz.

Новый документ предусматривает продление уже действующих ограничений на экспорт отдельных видов нефтепродуктов с территории республики как автомобильным, так и железнодорожным транспортом.

"В период с 22 ноября 2026 года по 22 мая 2027 года устанавливается запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и отдельных нефтепродуктов автомобильным и железнодорожным транспортом, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза. В период с 1 января 2027 года по 30 июня 2027 года вводится запрет на вывоз за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного", – говорится в тексте документа.

Все вводимые ограничения рассчитаны на шестимесячный срок. При этом в проекте предусмотрен ряд исключений: запрет не будет распространяться на гуманитарную помощь и поставки топливно-энергетических ресурсов, которые осуществляются по специальным решениям правительства Республики Казахстан.

В Министерстве энергетики подчеркивают, что данные меры необходимы для обеспечения национальной безопасности страны и полного покрытия потребностей внутреннего рынка нефтепродуктов.

Публичное обсуждение нормативно-правового акта на официальном портале продлится до 21 июля текущего года.

Ранее сообщалось, что Казахстан готов рассмотреть поставки ГСМ в Россию только при избытке топлива.

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Канат Болысбек
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