Что подарили жителям Астаны ко Дню столицы

Ко Дню столицы в районе Нұра открыли два новых сквера, четыре благоустроенных двора и современное футбольное поле. Один из дворов благоустроили по проекту, который жители сами спланировали и выбрали в рамках программы "Бюджет народного участия", передает корреспондент Zakon.kz.

Ко Дню столицы жители района Нұра получили не просто обновленные дворы, а новые места, где можно проводить вечера с детьми, заниматься спортом, встречаться с соседями и отдыхать в тени деревьев. Вместо пустующих территорий здесь появились современные общественные пространства, созданные с учетом пожеланий самих горожан.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Одним из самых ожидаемых объектов стал двор по улице Сыганак, 16 и 16/1. Как рассказал руководитель отдела благоустройства аппарата акима района Нұра города Багжан Сабденов, двор благоустроили в рамках программы "Бюджет народного участия" – проекта, в котором жители сами определяют, каким хотят видеть свое пространство.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Жители подали заявку, и все решения принимались ими самостоятельно, вплоть до цвета футбольного поля, зонирования территории и других деталей. Здесь обустроены детская площадка, футбольное поле, воркаут-зона, тренажеры, тихие зоны отдыха, а также проведено озеленение и установлены новые опоры освещения. В целом жители просили установить перед каждым подъездом лавочки и урны – раньше их не было. Также они просили сделать беседку для взрослых. Мы оборудовали ее теневым навесом", – озвучил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Открытие обновленного двора превратили в настоящий праздник. Для детей подготовили анимационную программу, музыку, игры и подарки. Пока малыши участвовали в конкурсах, взрослые осматривали новое пространство и обсуждали, как изменился двор после благоустройства.



Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

По словам спикера, еще одной новой точкой притяжения стал сквер возле жилого комплекса "Алтын Шар-1", созданный за счет средств инвестора. На территории площадью около одного гектара появились прогулочные дорожки, зеленые насаждения, цветочные композиции, скамейки и урны. Пространство задумывалось как тихое место для неспешных прогулок и отдыха вдали от городского шума.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Для любителей прогулок открылся и сквер "4 сезона", который ранее работал в техническом режиме. Проект реализован совместно с компанией BI Group. Его главная особенность – ландшафтная концепция, благодаря которой территория остается привлекательной в любое время года. Здесь высажено более 400 деревьев и свыше 14 тысяч кустарников, оборудованы прогулочные аллеи, качели, шахматные столы и зоны отдыха.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Преобразились и другие дворовые территории района. Во дворах по улице Чингиза Айтматова, 41, 41А и 41Б, появились современные игровые площадки, уличные тренажеры, новые зеленые насаждения, скамейки и урны.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Еще одним подарком для жителей стало новое футбольное поле размером 15 на 30 метров возле жилых комплексов "Үркер City" и "Boston Comfort House". Вместе со спортивной площадкой благоустроили прилегающую территорию, создав еще одно место, где можно активно проводить время всей семьей.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Всего ко Дню столицы в районе Нұра открылись два новых сквера, четыре благоустроенных двора и современное спортивное поле. Каждый из этих объектов стал частью общей идеи – сделать городские пространства удобнее, зеленее и наполнить их жизнью, чтобы праздник ощущался не только в этот день, но и каждый последующий.

Ранее мы писали, что в рамках празднования Дня города открыли новое общественное пространство "Алтын Шар". Сквер площадью более одного гектара появился по просьбе жителей, а его центральным элементом стал необычный монумент.

