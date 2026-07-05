"Продиктуйте код из SMS": обычный звонок лишил казахстанскую семью 17 млн тенге

В Петропавловске 24-летний парень, поверив мошенникам, лишил свою семью более 17 млн тенге. Преступники развели горожанина по популярной схеме со "сроком действия SIM-карты", а затем запугали уголовной ответственностью, передает Zakon.kz.

Как рассказали в пресс-службе Департамента полиции Северо-Казахстанской области, мошенническая схема началась со звонка с неизвестного номера.

"Срок действия вашей SIM-карты заканчивается. Вы планируете пользоваться ею дальше? Продиктуйте код из SMS…".

Именно такую фразу, по данным полиции, уже слышали многие жители региона. Правоохранители напоминают, что у SIM-карт нет установленного срока действия, поэтому подобные звонки являются одним из распространенных способов обмана.

Однако 24-летний житель Петропавловска поверил звонившим и продиктовал четырехзначный код из SMS. После этого ему стали поступать звонки уже якобы от сотрудников eGov. Молодому человеку сообщили, что переданный код могли использовать мошенники, а на его имя якобы могут оформить кредиты. Затем злоумышленники начали запугивать его уголовной ответственностью за дропперство.

"Решить все проблемы, по словам звонивших, можно было только одним способом – перечислить крупную сумму на указанные счета. Выполняя указания преступников, потерпевший перевел свыше 17 млн 327 тысяч тенге – средства всей семьи, к которым имел доступ", – сообщили в ведомстве корреспонденту Zakon.kz 5 июля 2026 года.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Полицейские уже установили 10 дропперов – лиц, на счета которых потерпевший переводил деньги.

В настоящее время принимаются меры по привлечению их к уголовной ответственности. Кроме того, потерпевший сможет взыскать с них причиненный ущерб в порядке гражданского судопроизводства.

В полиции вновь призвали казахстанцев не доверять подобным звонкам, не сообщать посторонним коды из SMS и проверять любую поступающую информацию исключительно через официальные каналы.

Ранее в Акмолинской области активизировались мошенники, обманывающие граждан под видом электриков. Жертвами новой схемы с "заменой счетчиков" стали жители Астраханского и Зерендинского районов, на которых аферисты повесили кредиты более чем на 4 млн тенге.