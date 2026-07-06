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Общество

Силачи Казахстана соберутся в Астане 6 июля

День столицы, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 07:51 Фото: пресс-служба акимата Астаны
6 июля в 15:00 на площади перед зданием акимата города Астаны стартует традиционный турнир силачей "Толагай", сообщает Zakon.kz.

Знаменательное состязание посвящено 155-летию со дня рождения прославленного казахского батыра и знаменитого борца Кажымукана Мунайтпасулы, а также Дню столицы. Об этом передает пресс-служба акимата Астаны.

"Сильнейшие спортсмены, прибывшие из разных регионов страны, будут соперничать между собой в шести этапах, демонстрируя свою силу, мощь и выносливость", – говорится в сообщении.
День столицы, фото - Новости Zakon.kz от 06.07.2026 07:51

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В частности, участники сразятся в необычных видах состязаний:

  • фермерская прогулка;
  • буксировка телеги с грузом 200 кг;
  • приседания с бревном на плечах, весом 130 кг;
  • переноска камня весом 100 кг на заданную дистанцию;
  • поднятие меча;
  • поднятие быка (муляж).

Регистрация участников начнется в 13:00.

Также 6 июля на стадионе "Астана Арена" состоится концерт Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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