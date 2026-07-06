Силачи Казахстана соберутся в Астане 6 июля

6 июля в 15:00 на площади перед зданием акимата города Астаны стартует традиционный турнир силачей "Толагай", сообщает Zakon.kz.

Знаменательное состязание посвящено 155-летию со дня рождения прославленного казахского батыра и знаменитого борца Кажымукана Мунайтпасулы, а также Дню столицы. Об этом передает пресс-служба акимата Астаны.

"Сильнейшие спортсмены, прибывшие из разных регионов страны, будут соперничать между собой в шести этапах, демонстрируя свою силу, мощь и выносливость", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В частности, участники сразятся в необычных видах состязаний:

фермерская прогулка;

буксировка телеги с грузом 200 кг;

приседания с бревном на плечах, весом 130 кг;

переноска камня весом 100 кг на заданную дистанцию;

поднятие меча;

поднятие быка (муляж).

Регистрация участников начнется в 13:00.

Также 6 июля на стадионе "Астана Арена" состоится концерт Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта.