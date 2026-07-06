Силачи Казахстана соберутся в Астане 6 июля
Фото: пресс-служба акимата Астаны
6 июля в 15:00 на площади перед зданием акимата города Астаны стартует традиционный турнир силачей "Толагай", сообщает Zakon.kz.
Знаменательное состязание посвящено 155-летию со дня рождения прославленного казахского батыра и знаменитого борца Кажымукана Мунайтпасулы, а также Дню столицы. Об этом передает пресс-служба акимата Астаны.
"Сильнейшие спортсмены, прибывшие из разных регионов страны, будут соперничать между собой в шести этапах, демонстрируя свою силу, мощь и выносливость", – говорится в сообщении.
В частности, участники сразятся в необычных видах состязаний:
- фермерская прогулка;
- буксировка телеги с грузом 200 кг;
- приседания с бревном на плечах, весом 130 кг;
- переноска камня весом 100 кг на заданную дистанцию;
- поднятие меча;
- поднятие быка (муляж).
Регистрация участников начнется в 13:00.
Также 6 июля на стадионе "Астана Арена" состоится концерт Open Air. Для удобства жителей и гостей города после окончания мероприятия будет усилена работа общественного транспорта.
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