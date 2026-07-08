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Общество

Polpharma Santo вложит около 60 млн евро в дальнейшее развитие производства в Казахстане

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 08:00 Фото: Polpharma Santo
Новые инвестиции, расширение производства, выпуск онкологических препаратов и внедрение искусственного интеллекта – о планах развития Polpharma Santo в Казахстане представители компании рассказали на пресс-конференции в Астане, передает корреспондент Zakon.kz.

Председатель наблюдательного совета Группы Polpharma Ежи Старак был удостоен государственной награды Республики Казахстан – ордена "Достық" II степени. Награду ему вручил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках 38-й Пленарной сессии Совета иностранных инвесторов при Президенте РК. После церемонии руководство компании встретилось с журналистами, рассказав о многолетнем сотрудничестве с Казахстаном, новых инвестиционных проектах и развитии современных технологий в фармацевтической отрасли.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 08:00

Фото: Polpharma Santo

Открывая встречу, Ежи Старак подчеркнул, что воспринимает государственную награду прежде всего как высокую оценку совместной работы компании и Казахстана. По его словам, для Группы Polpharma республика давно стала не просто рынком присутствия, а стратегическим партнером, с которым предприятие связывает долгосрочные планы.

"Для нас Казахстан – это не только рынок, но и партнерство на десятилетия вперед. Мы последовательно инвестируем в локализацию производства, трансфер технологий и развитие фармацевтической экспертизы, внося вклад в устойчивость национальной системы здравоохранения", – отметил он.

По его словам, главная миссия компании – помогать людям жить здоровой жизнью в здоровом мире, создавая современные лекарственные препараты и развивая инновации. Говоря о работе в Казахстане, Старак напомнил, что компания инвестирует в страну уже более 15 лет. За это время Polpharma Santo стала одним из крупнейших отечественных производителей лекарственных препаратов. Предприятие в Шымкенте было модернизировано в соответствии с международными стандартами GMP и GDP, а сегодня выпускает каждую пятую упаковку лекарств, используемых в Казахстане, и обеспечивает около 1400 рабочих мест.

Следующим этапом развития станет новый инвестиционный проект стоимостью около 60 млн евро. Средства направят на расширение производственных мощностей, внедрение новых технологий и увеличение линейки выпускаемой продукции, включая препараты для лечения онкологических заболеваний. В компании рассчитывают, что проект позволит увеличить производственные мощности, создать новые рабочие места и расширить экспортные возможности предприятия.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 08:00

Фото: Polpharma Santo

Отвечая на вопросы журналистов, Ежи Старак отметил, что одним из ключевых условий развития фармацевтической отрасли считает открытый диалог с государством. Он поделился, что компания находится в постоянном взаимодействии с правительством и местными органами власти, а возникающие вопросы удается решать в партнерстве.

Отдельно он отметил важность дальнейшей локализации производства. С его слов, выпуск лекарственных препаратов непосредственно в Казахстане не только способствует развитию национальной экономики, но и укрепляет лекарственную безопасность страны, позволяя обеспечивать пациентов необходимыми препаратами даже в условиях глобальных кризисов.

Отдельное внимание в ходе пресс-конференции уделили цифровой трансформации. Руководитель по вопросам трансформации и диджитализации Группы Polpharma Фабрицио Франчезио рассказал, что искусственный интеллект уже используется на разных этапах работы компании – от анализа данных и моделирования производственных процессов до контроля качества продукции.

Астана , фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 08:00

Фото: Polpharma Santo

В частности, используются цифровые двойники, которые позволяют виртуально моделировать процессы производства и оптимизировать их еще до выпуска продукции. Кроме того, на производственных линиях работают системы видеоконтроля с элементами искусственного интеллекта, которые помогают следить за соблюдением требований стерильности и своевременно выявлять возможные нарушения.

Он заявил, что все цифровые решения внедряются с одной целью – сделать производство лекарств более эффективным и безопасным для пациентов. Кроме того, ИИ помогает сотрудникам быстрее анализировать большие объемы данных и принимать решения, а компания активно инвестирует в развитие цифровых компетенций и обучение персонала. Фабрицио Франчезио также заверил, что в компании также уделяют большое внимание вопросам этики и безопасности применения искусственного интеллекта. Все цифровые решения сопровождаются строгими требованиями к защите данных, кибербезопасности и внутреннему контролю, а сотрудники проходят регулярное обучение работе с новыми технологиями.

Завершая встречу, представители Polpharma подчеркнули, что рассматривают Казахстан как один из ключевых центров развития компании в регионе.

"Я считаю, что Казахстан – одна из самых развитых стран Азии с точки зрения технологий и уровня ВВП на душу населения. Его можно назвать Швейцарией Азии. Сейчас очень хорошее время для развития страны: здесь есть редкие металлы, необходимые для искусственного интеллекта и современных технологий. Но не меньшее впечатление производит гостеприимство людей. Именно поэтому я с удовольствием приезжаю в Казахстан уже много лет подряд", – сказал Ежи Старак.

2 июля 2026 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК заявил, что мир вступил в эпоху технологической трансформации, а Казахстан намерен ускорить цифровое развитие и внедрение искусственного интеллекта.

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Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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