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Общество

Искать новые залежи газа поручено Минэнерго и "КазМунайГазу"

Газопровод, прокладка газовых сетей, газ, газовые сети, транспортировка газа, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 12:40 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов 7 июля 2026 года на заседании правительства дал поручения государственным органам в сфере геологоразведки, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, это направление обеспечит устойчивое развитие газовой отрасли.

"Министерству энергетики совместно с компанией "КазМунайГаз" необходимо ускорить вовлечение новых перспективных участков в геологическое изучение, активнее внедрять современные технологии разведки и создавать понятные условия для привлечения частных инвестиций. Параллельно мы должны форсировать развитие газотранспортной системы", – сказал Олжас Бектенов.

Он подчеркнул, что строительство второй нитки газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент и нового газопровода Ишим – Астана имеют стратегическое значение.

"Они гарантируют качество газоснабжения столицы, южных и северных регионов, дадут импульс развитию промышленности и укрепят транзитный потенциал страны", – добавил премьер.

Ранее Олжас Бектенов поручил установить еженедельный контроль за строительством газоперерабатывающих заводов.

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Азамат Сыздыкбаев
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