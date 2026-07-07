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Общество

Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские права: что важно знать

ОАЭ, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 14:58 Фото: pixabay
Казахстан и ОАЭ взаимно признали водительские удостоверения. Что это значит, объяснили 7 июля 2026 года в Министерстве внутренних дел РК, сообщает Zakon.kz.

Как напомнили в ведомстве, 25 июня 2026 года в городе Абу-Даби министерства внутренних дел РК и ОАЭ подписали Меморандум о взаимном признании и обмене водительских удостоверений.

"Меморандум вступает в силу с 25 июля текущего года. Главная цель – сделать передвижение граждан Казахстана и Объединенных Арабских Эмиратов, соответственно, по территории обоих государств более удобным и избавить их от лишних административных процедур при управлении автомобилем и обмене водительских удостоверений", – сообщил заместитель председателя Комитета административной полиции МВД Алибек Кениспаев.

Что меняется для казахстанцев в ОАЭ

Меморандум касается двух разных ситуаций.

Первая: когда гражданин приезжает в другую страну временно, например в туристическую, деловую или частную поездку.

В этом случае Казахстан и Объединенные Арабские Эмираты взаимно признают действующие национальные водительские удостоверения. Это означает, что гражданин Казахстана сможет управлять автомобилем в ОАЭ по действующему казахстанскому водительскому удостоверению.

Вторая: когда гражданин Казахстана переезжает на постоянное или долгосрочное проживание и получает вид на жительство в ОАЭ. В этом случае водительское удостоверение можно обменять без сдачи экзаменов.

"Однако важно понимать, что это касается только легковых автомобилей. Все остальные категории – автобусы, грузовые автомобили – обмениваются в соответствии с законодательством принимающей страны", – отметили в МВД.

Что необходимо для обмена водительского удостоверения

1) наличие вида на жительство;

2) национальное водительское удостоверение категории В, В1 и иметь возраст 18 лет;

3) предоставить официальный перевод водительского удостоверения на государственный язык страны пребывания;

4) пройти медицинский осмотр.

При этом национальное водительское удостоверение остается у владельца. Компетентные органы лишь уведомляют друг друга о произведенном обмене.

"Хотел бы отдельно обратиться к гражданам Казахстана, которые планируют поездки в Объединенные Арабские Эмираты и другие страны. Находясь за границей, необходимо ознакомиться с законодательством, в том числе правилами дорожного движения страны пребывания, и строго их соблюдать. Следует помнить, что каждый гражданин Казахстана, находясь за рубежом, представляет нашу страну. Соблюдение законов государства пребывания – это не только обязанность каждого гражданина, но и вопрос уважения к принимающей стране и формирования положительного имиджа Казахстана", – отметил Алибек Кениспаев.

Казахстанец ранее решил заменить водительское удостоверение через портал государственных услуг и узнал неожиданные данные о себе.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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