Почему затягивается принятие закона о харассменте в Казахстане

Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Аскарбек Ертаев на пресс-конференции в правительстве 2 июня 2026 года прокомментировал вопрос о том, почему затягивается принятие закона о сексуальном домогательстве на рабочем месте, передает корреспондент Zakon.kz.

Аскарбек Ертаев отметил, что этот вопрос обсуждается с экспертами с 2022 года.

"Тогда Международная организация труда рекомендовала Казахстану и ряду других стран рассмотреть законодательное закрепление такой нормы. С этого периода вопрос обсуждается с экспертами. В 2023 году мы подали заявку в Министерство юстиции в план законопроектных работ – включить инициативный законопроект от Министерства труда. В 2024 году этот план сформировали и утвердили. В 2025 году мы его уже подготовили, разработали, вносим в Курултай. Поэтому все пошагово", – добавил он.

Он не согласен с заявлением о том, что многие работодатели против такой нормы.

"Работодатели и НПП "Атамекен" в целом понимают, что такую поправку надо вводить. Но она требует как бы более детальных каких-то уточнений и так далее: что будет на подзаконном акте регулироваться, что будет в законодательстве, какая ответственность будет у работодателя, какие виды должны быть и так далее. Это будет и с ними, и с, как вы сказали, правозащитными организациями (прорабатываться. – Прим. ред.). Парламент эту площадку нам организует, и эта поправка, я думаю, еще будет обсуждаться в Парламенте", – уверен министр.

14 мая 2026 года первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев озвучил позицию ведомства. По его словам, на рабочем месте должна быть здоровая атмосфера.