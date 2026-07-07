Казахстанец устроил шокирующий перформанс перед соседями и поплатился

В Актау серийного нарушителя спокойствия отправили под арест на 20 суток за шокирующий перформанс в жилом доме. Мужчина разгуливал в абсолютно обнаженном виде по подъезду многоэтажки, напугав соседей, передает Zakon.kz.

Специализированным судом по административным правонарушениям города Актау было рассмотрено дело в отношении гражданина Р. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 434 КоАП РК, которая включает в себя нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие, совершенные повторно в течение года.

Как рассказали в пресс-службе суда, инцидент произошел в начале лета.

"В июне текущего года гражданин Р.,находясь в подьезде дома №32, расположенного в 14 микрорайоне города Актау, ходил в обнаженном виде, то есть в общественном месте, чем проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц совершил умышленное мелкое хулиганство повторно, в течение года после наложения административного взыскания", – установил суд.

Вина нарушителя была полностью доказана заявлением потерпевшей стороны, протоколом об административном правонарушении, а также приобщенной к делу видеозаписью с места происшествия.

С учетом повторности правонарушения служители Фемиды назначили мужчине 20 суток ареста. Постановление специализированного суда пока не вступило в законную силу.

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