Казахстанец устроил шокирующий перформанс перед соседями и поплатился
Специализированным судом по административным правонарушениям города Актау было рассмотрено дело в отношении гражданина Р. Его действия квалифицировали по части 2 статьи 434 КоАП РК, которая включает в себя нецензурную брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие, совершенные повторно в течение года.
Как рассказали в пресс-службе суда, инцидент произошел в начале лета.
"В июне текущего года гражданин Р.,находясь в подьезде дома №32, расположенного в 14 микрорайоне города Актау, ходил в обнаженном виде, то есть в общественном месте, чем проявил неуважение к окружающим, нарушая общественный порядок и спокойствие физических лиц совершил умышленное мелкое хулиганство повторно, в течение года после наложения административного взыскания", – установил суд.
Вина нарушителя была полностью доказана заявлением потерпевшей стороны, протоколом об административном правонарушении, а также приобщенной к делу видеозаписью с места происшествия.
С учетом повторности правонарушения служители Фемиды назначили мужчине 20 суток ареста. Постановление специализированного суда пока не вступило в законную силу.
Ранее банный вечер прямо в центре города устроил себе житель Петропавловска. Мужчина полностью разделся и помылся в фонтане на главной площади города.