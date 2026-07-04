Помылся и постирал белье: ночная выходка голого казахстанца ужаснула Сеть

Банный вечер прямо в центре города устроил себе житель Петропавловска ночью 2 июля 2026 года. Мужчина полностью разделся и помылся в фонтане на главной площади города, передает Zakon.kz.

Как сообщает Qazaqstan Media, необычное "купание" попало на видео и разлетелось по соцсетям. Ролик вызвал волну возмущения и десятки комментариев. Сухой фонтан, где развернулись события, излюбленное место детей.

И увидеть там голого мужчину, который к тому же полоскал там свое нижнее белье, стало шоком. Пользователи не оценили ночной перформанс.

Полицейским долго искать любителя водных процедур не пришлось. Его личность быстро установили и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Сам нарушитель объяснил, что все произошло после встречи с друзьями.

"Сидел в парке с друзьями, выпивал пиво. Потом дальше ничего не помню, как полез в фонтан. В содеянном раскаиваюсь. Больше такого не повторится в жизни", – рассказал мужчина.

Ближайшие 15 суток он будет мыться строго по расписанию. Его закрыли в изоляторе.

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