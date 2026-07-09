Пожизненные приговоры и самые громкие процессы Атырау: история судьи Заремы Хамидуллиной

Когда суд удаляется в совещательную комнату, для одних начинается тревожное ожидание, а для судьи – самая тяжелая часть работы. Как принимаются решения по особо тяжким делам, Zakon.kz рассказала судья из Атырау Зарема Хамидуллина.

За закрытой дверью остаются эмоции, общественное мнение, шум социальных сетей и громкие заголовки новостей. Здесь нет места симпатиям или давлению – только закон, материалы уголовного дела и внутреннее убеждение судьи. Именно так уже почти десять лет работает председатель специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области Зарема Хамидуллина.

Широкую известность она получила после рассмотрения самых резонансных уголовных дел региона, по нескольким из которых были вынесены пожизненные приговоры. И что особенно показательно – ни один из ее приговоров не был отменен или изменен вышестоящими судебными инстанциями.

В Атырау ее давно неофициально называют "народным судьей". Это звание ей дали сами жители за годы честной работы, принципиальность и убежденность в том, что перед законом все равны. Сегодня она единственный судья области, рассматривающий особо тяжкие преступления. Через ее судебный зал проходят убийства, преступления против детей, дела, за которые законом предусмотрено наказание свыше 12 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Именно Зарема Хамидуллина вынесла пожизненные приговоры по делу об убийстве менеджера компании NCOC, по делу кульсаринского педофила, а также рассматривала одно из самых резонансных уголовных процессов последних лет – дело Яны Легкодимовой.

"За весь период моей профессиональной деятельности в качестве судьи ни один вынесенный мной приговор не был отменен или изменен судом вышестоящей инстанции. Это свидетельствует о законности, обоснованности и высоком качестве принимаемых мной судебных решений, а также о неукоснительном соблюдении требований уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Кроме того, с июля 2023 года я являюсь единственным судьей, рассматривающим уголовные дела об особо тяжких преступлениях в суде. На протяжении всего этого периода я единолично осуществляю отправление правосудия по всем делам данной категории, поступающим со всей Атырауской области. Несмотря на высокую сложность рассматриваемых уголовных дел и значительную судебную нагрузку, обеспечиваю их рассмотрение в строгом соответствии с требованиями закона, соблюдая разумные сроки судопроизводства и гарантии справедливого судебного разбирательства", – говорит она.

Сложно представить, что эта спокойная, интеллигентная женщина с мягкой улыбкой ежедневно рассматривает дела, за которыми стоят человеческие трагедии. За ее женственностью и внешней хрупкостью скрываются сильный характер, внутренняя стойкость и умение принимать самые тяжелые решения. Она признается, что вопрос о том, как женщина может работать судьей по особо тяжким преступлениям, слышит постоянно. Однако уверена, дело вовсе не в женском поле.

"Да, женщины более эмоциональны, но судья обязан оставаться беспристрастным. Сочетание строгости и человечности делает женщину-судью особенной. Ведь история знает немало представительниц слабого пола, которые поднимали народы и вершили судьбы. Поэтому и в суде женщина может быть не менее стойкой, чем мужчина. В отличие, например, от строителя или нефтяника, наша работа не требует физической силы, но требует напряженного ума. Работа судьи требует огромной внутренней стойкости. Каждый день – человеческие судьбы, боль, потери и ошибки. Судья должен уметь сопереживать, но при этом сохранять беспристрастность. Ошибка судьи может разрушить жизнь человека, и это осознание всегда рядом. Поэтому для меня судейство – не просто работа, а дело совести", – говорит она.

В судебной системе Зарема Хамидуллина работает более 20 лет. Начинала обычным специалистом районного суда, затем была заведующей канцелярией, работала в городском и областном судах. В 2016 году Указом президента Республики Казахстан была назначена судьей специализированного межрайонного суда по уголовным делам Атырауской области, а в 2021 году возглавила этот суд.

Каждая новая должность становилась не столько карьерной ступенью, сколько новой школой ответственности. Особую благодарность она испытывает к своим наставникам – Татти Уалиевой, Мәтену Ергазиеву и Раисе Аккуловой. Именно они научили ее главному: судья не имеет права сомневаться в своей честности.

"После окончания школы я поступила в КазГЮА в Алматы, а позже продолжила обучение в специализированной магистратуре Института правосудия Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан в Астане. Эти годы стали важным этапом профессионального становления – они дали не только глубокие знания, но и укрепили уверенность в правильности выбранного пути. В рамках профессионального развития я ознакомилась с судебными системами зарубежных стран – Франции, США и Великобритании. Этот опыт позволил мне расширить понимание принципов правосудия и международной судебной практики", – рассказывает Зарема Хамидуллина.

Даже спустя годы она помнит свое первое судебное заседание. Тогда подсудимого обвиняли в убийстве пожилого мужчины.

"В 2018 году я рассматривала дело о расчленении тела. Для меня это был большой опыт. Позже дело мужчины, который поджег квартиру бывшей возлюбленной. Тогда в огне заживо погибли двое маленьких детей. Невозможно забыть показания соседей, которые рассказывали, как слышали детские крики, пока горела квартира", – делится она.

По словам судьи, когда объявляешь такое решение, внутри все замирает. Понимаешь, что ставишь точку в судьбе человека. Но, вопреки распространенному мнению, не каждое громкое дело заканчивается обвинительным приговором.

"В моей практике было немало случаев, когда подсудимые по особо тяжким преступлениям оправдывались прямо в зале суда. Особо тяжкая статья сама по себе еще не означает виновность человека. Ошибка хирурга может стоить человеку жизни. Ошибка судьи может разрушить жизнь целой семьи", – говорит она.

Фото: Zakon.kz/Динара Канбетова

В ее делах каждый резонансный процесс сопровождается волной обсуждений в социальных сетях. Люди требуют суровых наказаний, спорят, публикуют собственные версии произошедшего. Но судья не может принимать решения под давлением общественного мнения.

Его настоящая работа начинается в совещательной комнате. Там судья вновь перечитывает материалы дела, анализирует каждое доказательство, сопоставляет показания свидетелей и только после этого пишет приговор.

Иногда на это уходят часы. Иногда – несколько суток. Именно поэтому тайна совещательной комнаты остается одним из главных принципов правосудия.

"Если дело большое, объемное, с несколькими подсудимыми, работа в совещательной комнате может занять не один час – иногда несколько дней. В уголовно-процессуальном и гражданском процессуальном кодексах Казахстана нет конкретного указания на время пребывания судьи в совещательной комнате. В этот период никто не имеет права вмешиваться или оказывать влияние, а доступ к материалам дела строго ограничен. Никто, даже помощник или секретарь, не может знать, как именно судья пришел к своему решению. Поэтому тайна совещательной комнаты это священный принцип правосудия. После того, как приговор готов, суд возвращается в зал и оглашает его", – отмечает Хамидуллина.

Зарема Хамидуллина родилась в обычной семье. Ее отец, Хамидуллин Карим, 1951 года рождения, мать – Баетова Орынша, 1954 года рождения. В семье она четвертая из шести детей. На выбор профессии, по ее словам, повлиял отец. По словам Заремы, отец был человеком общественным, руководил людьми и посвятил себя служению народу.

Он воспитал своих детей в духе ответственности, порядочности и честности. Дети часто наблюдали, как отец принимал решения, выслушивал людей, помогал им, не жалея времени и сил. Он никогда не позволял себе несправедливости даже в мелочах.

"Папа говорил, если взялся служить государству – служи людям, а не должности. Эти слова стали для меня нравственным ориентиром. Любовь к справедливости, уважение к закону и чувство долга перед обществом – это, пожалуй, наше семейное наследие, за которое я бесконечно благодарна отцу и матери", – отмечает она.

С юных лет Зарема старалась быть на стороне света: ей хотелось, чтобы добро побеждало зло, чтобы каждый обиженный имел возможность быть услышанным, а виновный понес заслуженное наказание. Это внутреннее стремление к правде и порядку, видимо, и определило ее судьбу.

История Заремы Хамидуллиной – это пример служения закону, ответственности перед обществом и верности принципам справедливости. Эти качества лежат в основе ценностей президентской парадигмы "Адал азамат", где честность, профессионализм и уважение к человеку становятся главным ориентиром в работе и жизни.