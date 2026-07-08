Миллиарды тенге задолжали недропользователи Казахстану
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров 8 июля 2026 года на брифинге в СЦК озвучил долг недропользователей перед страной, передает корреспондент Zakon.kz.
По его словам, часть долга оплачена.
"Сейчас эта цифра составляет 17 млрд тенге. В данный момент оплачено 5,2 млрд тенге. Мы работаем над тем, чтобы по остальным долгам был возврат. Потому что многие недропользователи обращаются в суд, и в судебном порядке мы проводим соответствующие работы по взысканию задолженности", – сказал Акбаров.
Вице-министр раскрыл подробности этой задолженности.
"У нас в контракте предусмотрено девять пунктов – это неисполнение объема добычи, казахстанского содержания, объемов бурения, "непоставка" на внутренний рынок и т.д. Всего девять показателей. Вот по этим показателям проводятся соответствующие работы", – добавил Акбаров.
Ранее в Минэнерго рассказали о запасах угля в Казахстане и планах по его добыче.
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