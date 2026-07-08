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Общество

Миллиарды тенге задолжали недропользователи Казахстану

Добыча нефти, нефтедобыча, нефть, нефтяная скважина, нефтедобывающее оборудование, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 13:25 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров 8 июля 2026 года на брифинге в СЦК озвучил долг недропользователей перед страной, передает корреспондент Zakon.kz.

По его словам, часть долга оплачена.

"Сейчас эта цифра составляет 17 млрд тенге. В данный момент оплачено 5,2 млрд тенге. Мы работаем над тем, чтобы по остальным долгам был возврат. Потому что многие недропользователи обращаются в суд, и в судебном порядке мы проводим соответствующие работы по взысканию задолженности", – сказал Акбаров.

Вице-министр раскрыл подробности этой задолженности.

"У нас в контракте предусмотрено девять пунктов – это неисполнение объема добычи, казахстанского содержания, объемов бурения, "непоставка" на внутренний рынок и т.д. Всего девять показателей. Вот по этим показателям проводятся соответствующие работы", – добавил Акбаров.

Ранее в Минэнерго рассказали о запасах угля в Казахстане и планах по его добыче.

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Азамат Сыздыкбаев
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