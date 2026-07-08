Популярный пригородно-городской автобусный маршрут с 9 июля изменит схему движения в Алматы
Фото: Zakon.kz
В Алматы с предстоящего четверга, 9 июля 2026 года, изменится схема движения одного из востребованных и популярных пригородно-городских автобусных маршрутов – №102, сообщает Zakon.kz.
Об этом сегодня, 8 июля, проинформировали в Telegram-канале Транспортного холдинга Алматы:
"С 9 июля в схему движения маршрута №102 будут внесены изменения. Маршрут №102 будет следовать по ул. Саина вместо ул. Шарипова в обоих направлениях".
30 июня 2026 года сообщалось, что схему движения изменят автобусы №244 и №257, следующие из Алматы в Каскелен.
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