Популярный пригородно-городской автобусный маршрут с 9 июля изменит схему движения в Алматы

Фото: Zakon.kz

В Алматы с предстоящего четверга, 9 июля 2026 года, изменится схема движения одного из востребованных и популярных пригородно-городских автобусных маршрутов – №102, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 июля, проинформировали в Telegram-канале Транспортного холдинга Алматы: "С 9 июля в схему движения маршрута №102 будут внесены изменения. Маршрут №102 будет следовать по ул. Саина вместо ул. Шарипова в обоих направлениях". Фото: Telegram/THA_Info 30 июня 2026 года сообщалось, что схему движения изменят автобусы №244 и №257, следующие из Алматы в Каскелен.

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