Автобусы №244 и №257, следующие из Алматы в Каскелен, изменят схему движения

С 1 июля 2026 года в работу автобусных маршрутов №244 и №257 внесут изменения: они будут следовать по обновленным схемам движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Транспортного холдинга города.

Так, на маршруте №244 конечная остановка будет перенесена в село Кайнар, а также изменится схема движения по городу Каскелену.

На маршруте №257 будет изменена схема движения по городу Каскелену.

Ранее также сообщалось об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233.