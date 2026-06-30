Автобусы №244 и №257, следующие из Алматы в Каскелен, изменят схему движения
Фото: Zakon.kz
С 1 июля 2026 года в работу автобусных маршрутов №244 и №257 внесут изменения: они будут следовать по обновленным схемам движения, сообщает Zakon.kz.
Об этом стало известно из заявления Транспортного холдинга города.
Так, на маршруте №244 конечная остановка будет перенесена в село Кайнар, а также изменится схема движения по городу Каскелену.
На маршруте №257 будет изменена схема движения по городу Каскелену.
Материал по теме
Ранее также сообщалось об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript