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Общество

Автобусы №244 и №257, следующие из Алматы в Каскелен, изменят схему движения

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:03 Фото: Zakon.kz
С 1 июля 2026 года в работу автобусных маршрутов №244 и №257 внесут изменения: они будут следовать по обновленным схемам движения, сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из заявления Транспортного холдинга города.

Так, на маршруте №244 конечная остановка будет перенесена в село Кайнар, а также изменится схема движения по городу Каскелену.

схема, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:03

Фото: Telegram/THA_Info

На маршруте №257 будет изменена схема движения по городу Каскелену.

схема, дорога, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:03

Фото: Telegram/THA_Info

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, фото - Новости Zakon.kz от 30.06.2026 18:03
В Алматы восстановят прежние маршруты 12 автобусов

Ранее также сообщалось об изменении двух автобусных маршрутов – №145 и №233.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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