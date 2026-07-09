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Общество

Как один человек изменил судьбу целого аула

Кызылординская область, Орынбасар Толепов, адал азамат, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:16 Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева
Есть люди, чье имя давно стало синонимом честности, стабильности, труда и заботы о будущем. В Казахстане таких называют "Адал азамат". Для жителей аула Дур Онгар Кармакшинского района Кызылординской области таким человеком стал Орынбасар Толепов – труженик и меценат, передает Zakon.kz.

Орынбасар Толепов родился в этом ауле и делает все, чтобы он процветал. А село это действительно прекрасно. Население, – чуть больше двух тысяч человек. Здесь есть свой 9 метровый "Байтерек", откуда хорошо видно весь аул, музыкальный фонтан и игровые площадки, большой фруктовый сад, не говоря уже о детском саде, школе и врачебной амбулатории.

Во дворах аулчан – много живности и домашней птицы. Везде асфальт, а вечером светло – улицы освещаются. Летом в местной школе работает летний лагерь для младшеклассников, а для старшеклассников организовываются экскурсии в областной центр. Все, что сделано здесь для благоустройства жителей, делается за счет государства и на деньги товарищества, которое возглавляет Орынбасар Толепов.

Кызылординская область, Орынбасар Толепов, адал азамат, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:16

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Каждый год на Наурыз и праздник по окончанию сбора урожая "Алтын дән" лучшие работники хозяйства получают премии от миллиона тенге. Также им раздают корма, рис, оказывают поддержку при строительстве жилья, а продукты питания продаются по ценам ниже рыночных. Молодежи помогают закрепиться в селе, ведь будущее аула невозможно без молодых семей. Не случайно здесь нет официально зарегистрированных безработных. Люди находят работу, открывают собственное дело, остаются жить и трудиться на родной земле. Есть все для хорошей жизни, – коммуникации, земля, которую бесплатно выдают местным жителям для строительства домов.

Кызылординская область, Орынбасар Толепов, адал азамат, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:16

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Добрые дела Толепова неслучайны, он и сам родился в этом ауле в 1962 году. Окончив в 1979 году среднюю школу, пошел учился на механизатора. Как и все молодые люди того времени, служил в армии, потом вернулся домой. Была цель получить высшее образование, и он поступил в Алматинский сельскохозяйственный институт.

В 2016 году, после долгих лет работы, возглавил единственное хозяйство аула. Люди в Дур Онгаре давно поняли на собственном примере, что лучше работать вместе, а не дробиться на мелкие кооперативчики. Поэтому сохранили большое многопрофильное хозяйство. Хотя прошли через трудности еще в начале 1990-х годов, которые стали тяжелым испытанием для сельского хозяйства Казахстана. Совхозы распадались, техника распродавалась, люди оставались без работы. Многие хозяйства пошли по пути разделения на мелкие структуры. Но здесь сельчане сделали свой выбор.

"Мы понимали: если разделимся, потеряем все. Поэтому решили сохранить хозяйство единым. Это решение стало судьбоносным. Мы выстояли не только в сложные годы, но и со временем стали одним из самых передовых хозяйств в регионе. Сегодня в ауле нет другой крупной компании и мы стали опорой экономики и занятости местных жителей", – говорит директор.

Основным направлением хозяйства остается рисоводство. Начав с 1,5 тысячи гектаров и урожайности в 30 центнеров, коллектив шаг за шагом пришел к высоким показателям. Сегодня рис выращивается на 3 100 гектарах, а средняя урожайность достигает 75 центнеров – один из лучших результатов в области. В хозяйстве внедряются современные технологии: аэросев, новые сорта риса, лазерная планировка земель, насосное оборудование. Все это – результат системной работы и дальновидного управления. Но, как подчеркивает сам руководитель, техника и технологии – не главное.

"В сельском хозяйстве все держится на людях. Когда коллектив работает как единое целое, тогда и урожай есть, и уверенность в завтрашнем дне. Для меня хозяйство – это не только поля и показатели. Это, прежде всего, люди, которые живут и работают рядом. Поэтому мы на протяжении многих лет остаемся главным меценатом аула. На средства товарищества были построены и отремонтированы Парк отдыха, административные здания, торговый центр, ресторан, улицы с ночным освещением, пешеходные дорожки, общественная баня", – добавил руководитель хозяйства.
Кызылординская область, Орынбасар Толепов, адал азамат, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:16

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

Социальная ответственность и личный вклад Орынбасара получили высокую оценку на республиканском уровне. Его компания становилась победителем конкурсов "Алтын сапа" и "Парыз", а в 2020 году Толепов был признан победителем премии "Жомарт жүрек" в номинации "Меценат года". За заботу о родной земле его не раз выбирали депутатом областного маслихата. Но для него главная награда – это не дипломы и награды. Самое важное – видеть, что село живет и люди уверены в завтрашнем дне.

Сегодня хозяйство продолжает развиваться. В планах – строительство овощехранилища и складов, запуск цеха по переработке овощей и фруктов, молочно-товарной фермы, расширение садов и кормовой базы. Все это создаст новые рабочие места и даст дополнительный импульс развитию аула.

В 2025 году знаменитый хозяйственник стал народным любимцем. Впервые в области местное телевидение провело конкурс "Выбор года" и большинством голосов, а выбирали кызылординцы электронным голосованием, стал победителем. Это неслучайно, ведь его знают не только как успешного руководителя, но и как человека, который сумел сохранить главное – единство людей, веру в труд и ответственность перед родной землей.

Кызылординская область, Орынбасар Толепов, адал азамат, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 12:16

Фото: Zakon.kz/Мира Жакибаева

История Орынбасара Толепова – это пример того, как личная ответственность, труд и умение объединять людей могут изменить судьбу целого села. Однажды он сделал выбор – работать не только ради прибыли, но и ради будущего своей малой родины. На том и стоит, и с тех пор свой выбор не менял.

Другой аграрий из Приаралья – Имамзада Шагиртаев – тоже уверен, что "Адал азамат" начинается с себя". В 2023 году он получил высокое звание "Қазақстанның Еңбек Ері" – за вклад в развитие своей Родины.

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Фото Мира Жакибаева
Мира Жакибаева
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