Кредит ради работы за границей: студенты оказались в центре скандала в Алматы
По информации КТК, за трудоустройство с клиентов просили от 750 тыс. тенге. Студенты утверждают, что после получения денег представители компании перестали выходить на связь.
"Прежде чем заключать договор, я съездила в офис и поговорила с сотрудниками. Казалось, что компания нормальная. Сейчас я требую вернуть деньги и хочу предупредить других людей, чтобы они не попались на их уловки", – рассказала студентка Гульмира Кабланбекова.
21-летний Ирангайып Кайратов планировал летом работать сборщиком фруктов и овощей в Германии. Его родители оформили кредит и перечислили компании 750 тыс. тенге, однако поездка не состоялась.
"Мне сказали, что мест уже нет и вакансии закончились. Предложили подождать год или поехать в другую страну, но я хотел улететь именно этим летом", – сообщил студент.
В компании заявляют, что проблема возникла из-за зарубежных партнеров, которые якобы не выполнили свои обязательства. Представители организации обещают решить вопрос с возвратом средств, однако точные сроки назвать не смогли.
Студенты намерены написать коллективное заявление в полицию.
Ранее сообщалось, что студентов и работников предприятий держали в страхе на северо-востоке Казахстана.