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Общество

Кредит ради работы за границей: студенты оказались в центре скандала в Алматы

кредит ради работы за границей, фото - Новости Zakon.kz от 08.07.2026 22:20 Фото: magnific.com
Алматинские студенты заявили, что стали жертвами обмана при попытке устроиться на сезонную работу в Европе. Частная компания обещала им вакансии на фермах в Германии, складах и гостиницах, однако после оплаты услуг молодые люди так и не смогли выехать за границу, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, за трудоустройство с клиентов просили от 750 тыс. тенге. Студенты утверждают, что после получения денег представители компании перестали выходить на связь.

"Прежде чем заключать договор, я съездила в офис и поговорила с сотрудниками. Казалось, что компания нормальная. Сейчас я требую вернуть деньги и хочу предупредить других людей, чтобы они не попались на их уловки", – рассказала студентка Гульмира Кабланбекова.

21-летний Ирангайып Кайратов планировал летом работать сборщиком фруктов и овощей в Германии. Его родители оформили кредит и перечислили компании 750 тыс. тенге, однако поездка не состоялась.

"Мне сказали, что мест уже нет и вакансии закончились. Предложили подождать год или поехать в другую страну, но я хотел улететь именно этим летом", – сообщил студент.

В компании заявляют, что проблема возникла из-за зарубежных партнеров, которые якобы не выполнили свои обязательства. Представители организации обещают решить вопрос с возвратом средств, однако точные сроки назвать не смогли.

Студенты намерены написать коллективное заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что студентов и работников предприятий держали в страхе на северо-востоке Казахстана.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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