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Происшествия

Студентов и работников предприятий держали в страхе: на северо-востоке Казахстана задержана группа вымогателей

спецслужбы, фото - Новости Zakon.kz от 07.07.2026 13:10 Фото: YouTube/PolisiaKz
В Павлодарской области полицейские пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории региона, сообщает Zakon.kz.

Подробности 7 июля 2026 года раскрыли в департаменте полиции (ДП) области:

"Сразу в двух городах области сотрудники управления по борьбе с организованной преступностью совместно с ДКНБ пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в совершении серии вымогательств на территории Аксу и Экибастуза".

По предварительным данным, фигуранты под угрозой применения насилия систематически требовали у граждан денежные средства.

"Среди потерпевших – студенты учебных заведений и работники крупных промышленных предприятий. В ходе обысков изъяты денежные средства, мобильные телефоны, банковские карты, документация и иные предметы, имеющие доказательственное значение. Автомобили, использовавшиеся фигурантами, изъяты и помещены на специализированную стоянку".Пресс-служба ДП Павлодарской области

Как сообщил заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступностью ДП Павлодарской области Диас Кадыров, по фактам вымогательства возбуждены уголовные дела.

"В органы полиции доставлены 10 человек, четверо из которых арестованы. Полицией проверяется причастность задержанных к совершению других аналогичных преступлений", – заключил он.

3 июля 2026 года стало известно, что в Шымкенте задержали блогера и его подельников. По данным полиции, группа лиц занималась вымогательством денежных средств под угрозой распространения в соцсетях компрометирующих видео.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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