Где в Казахстане дают жилье и работу: хорошая новость для думающих о переезде

Казахстанцам рассказали, как можно в упрощенном порядке узнать, куда по стране лучше переехать жить и в каком направлении там легче трудоустроиться, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения 9 июля 2026 года рассказали, что на портале migration.enbek.kz запущен цифровой сервис для казахстанцев, рассматривающих возможность добровольного переселения.

Платформа позволяет в доступном формате ознакомиться с условиями приема в регионах расселения, а также изучить актуальный список востребованных специальностей для последующего официального трудоустройства.

"Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях, предоставляемых участникам программы", – рассказали в Минтруда.

Особое внимание на портале уделено перечню востребованных профессий. Он поможет соискателям оценить перспективы трудоустройства еще до переезда. На сегодняшний день в топе наиболее востребованных специалистов:

Медицина : врачи, медицинские сестры и другие медработники;

: врачи, медицинские сестры и другие медработники; Образование : учителя, педагоги дошкольного и среднего образования;

: учителя, педагоги дошкольного и среднего образования; Инженерия : специалисты различных технических направлений;

: специалисты различных технических направлений; Сельское хозяйство: агрономы, ветеринары и профильные специалисты;

агрономы, ветеринары и профильные специалисты; Транспорт : механизаторы, трактористы и водители;

: механизаторы, трактористы и водители; Рабочие специальности: электромонтеры, электрики, сварщики, токари;

электромонтеры, электрики, сварщики, токари; Строительство: каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники;

каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники; Управление и социальная сфера: бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания.

"Этот список регулярно актуализируется с учетом потребностей региональных рынков труда, что позволяет пользователям получать наиболее достоверную и актуальную информацию. Благодаря этому граждане получают достоверные данные, могут заранее оценить свои шансы и выбрать регион, где их навыки будут максимально востребованы". Министерство труда

Интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций. Это делает планирование переезда прозрачным и понятным.

В ведомстве напомнили, что регионами для добровольного переселения правительство РК на 2026 год определило следующие области: Абай, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Улытау.

О том, какую поддержку предоставляет государство добровольно переселяющимся, можно узнать здесь.