#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+29°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

Где в Казахстане дают жилье и работу: хорошая новость для думающих о переезде

переезд по Казахстану, интерактивная карта, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 10:20 Фото: gov.kz
Казахстанцам рассказали, как можно в упрощенном порядке узнать, куда по стране лучше переехать жить и в каком направлении там легче трудоустроиться, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве труда и социальной защиты населения 9 июля 2026 года рассказали, что на портале migration.enbek.kz запущен цифровой сервис для казахстанцев, рассматривающих возможность добровольного переселения.

Платформа позволяет в доступном формате ознакомиться с условиями приема в регионах расселения, а также изучить актуальный список востребованных специальностей для последующего официального трудоустройства.

"Пользователи могут выбрать интересующую область и сразу получить данные о доступных вакансиях, мерах государственной поддержки, жилищных условиях и других возможностях, предоставляемых участникам программы", – рассказали в Минтруда.

Особое внимание на портале уделено перечню востребованных профессий. Он поможет соискателям оценить перспективы трудоустройства еще до переезда. На сегодняшний день в топе наиболее востребованных специалистов:

  • Медицина: врачи, медицинские сестры и другие медработники;
  • Образование: учителя, педагоги дошкольного и среднего образования;
  • Инженерия: специалисты различных технических направлений;
  • Сельское хозяйство: агрономы, ветеринары и профильные специалисты;
  • Транспорт: механизаторы, трактористы и водители;
  • Рабочие специальности: электромонтеры, электрики, сварщики, токари;
  • Строительство: каменщики, бетонщики, монтажники и отделочники;
  • Управление и социальная сфера: бухгалтеры, экономисты, специалисты в области государственного и социального обслуживания.
"Этот список регулярно актуализируется с учетом потребностей региональных рынков труда, что позволяет пользователям получать наиболее достоверную и актуальную информацию. Благодаря этому граждане получают достоверные данные, могут заранее оценить свои шансы и выбрать регион, где их навыки будут максимально востребованы".Министерство труда

Интерактивная карта сервиса также содержит сведения о населенных пунктах, социальных объектах, инфраструктуре и контактах для консультаций. Это делает планирование переезда прозрачным и понятным.

В ведомстве напомнили, что регионами для добровольного переселения правительство РК на 2026 год определило следующие области: Абай, Восточно-Казахстанскую, Карагандинскую, Костанайскую, Павлодарскую, Северо-Казахстанскую и Улытау.

О том, какую поддержку предоставляет государство добровольно переселяющимся, можно узнать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Самые привлекательные регионы для переезда назвали в Казахстане
10:58, 20 ноября 2023
Самые привлекательные регионы для переезда назвали в Казахстане
коллаж с обновленным егов мобайл
11:22, 14 августа 2025
Получить госуслуги за пару кликов: хорошую новость сообщили казахстанцам
Студенты, университет, вуз, выпускники, абитуриенты
21:53, 21 августа 2024
Хорошей новостью для студентов колледжей поделилась Дуйсенова
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Какое наказание может грозить Елеусинову, если подтвердится, что боксёр был пьян за рулём
11:04, Сегодня
Какое наказание может грозить Елеусинову, если подтвердится, что боксёр был пьян за рулём
Какое место займёт Рыбакина в рейтинге WTA после окончания &quot;Уимблдона&quot;
10:39, Сегодня
Какое место займёт Рыбакина в рейтинге WTA после окончания "Уимблдона"
Мадира Жумакан
10:39, Сегодня
Казахстанка Жумакан нокаутировала вьетнамку и завоевала медаль на чемпионате Азии
Конор Макгрегор
10:25, Сегодня
Тренер Макгрегора сомневается в возвращении Конора в лёгкий вес
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: