Казахстанец купил угнанный автомобиль и через суд вернул 6,5 млн тенге

Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело по спору двух граждан о расторжении договора купли-продажи транспортного средства и взыскании уплаченной суммы. Об этом 30 июня 2026 года стало известно из Telegram-канала суда, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза, в июне 2024 года между сторонами заключена сделка купли-продажи автомобиля Hyundai Elantra 2022 года выпуска за 6,5 млн тенге. Однако уже в октябре того же года автомобиль был изъят у покупателя сотрудниками полиции в качестве вещественного доказательства по уголовному делу, расследуемому в Алматы.

"В ходе разбирательства выяснилось, что машина ранее выбыла из владения законного собственника в результате угона, после чего была перепродана. Кроме того, идентификационные данные автотранспортного средства (VIN-номер) не совпали с фактическими характеристиками машины. Более того, аналогичный автомобиль с точно таким же VIN-номером был обнаружен на сайтах объявлений в Самаре (Российская Федерация), что подтверждает фиктивность представленных документов при продаже". Таразский городской суд

Суд пришел к выводу, что истец приобрел у ответчика автомобиль, не соответствующий сведениям, указанным в техническом паспорте.

"Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. Договор купли-продажи расторгнут, а с ответчика в пользу истца взыскано 6,5 млн тенге, госпошлина и расходы на оплату помощи представителя". Таразский городской суд

Отмечается, что решение вступило в законную силу.

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