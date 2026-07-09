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Общество

Пик жары 10-12 июля: в Шымкенте ожидается до +40°C, в Астане и Алматы – до +38°C

Сильная жара, лето, высокая температура, термометр, зной, солнце, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:01 Фото: pixabay
Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на ближайшие три дня. Осадков синоптики не ожидают, зато предупреждают о сильной жаре: в Шымкенте температура поднимется до +40°C, а в Астане и Алматы – до +38°C, сообщает Zakon.kz.

Астана

  • 10 июля: малооблачно. Днем ветер поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +34+36°С.
  • 11 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем сильная жара +35+37°С.
  • 12 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С.

Алматы

  • 10 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С.
  • 11 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.
  • 12 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +36+38°С.

Шымкент

  • 10-12 июля: переменная облачность. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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