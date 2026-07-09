Пик жары 10-12 июля: в Шымкенте ожидается до +40°C, в Астане и Алматы – до +38°C

Фото: pixabay

Синоптики РГП "Казгидромет" опубликовали прогноз погоды для Астаны, Алматы и Шымкента на ближайшие три дня. Осадков синоптики не ожидают, зато предупреждают о сильной жаре: в Шымкенте температура поднимется до +40°C, а в Астане и Алматы – до +38°C, сообщает Zakon.kz.

Астана 10 июля: малооблачно. Днем ветер поднимется до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью +17+19°С, днем сильная жара +34+36°С.

11 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +15+17°С, днем сильная жара +35+37°С.

12 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +18+20°С, днем сильная жара +35+37°С. Алматы 10 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +19+21°С, днем сильная жара +33+35°С.

11 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +20+22°С, днем сильная жара +35+37°С.

12 июля: переменная облачность. Температура воздуха ночью +21+23°С, днем сильная жара +36+38°С. Шымкент 10-12 июля: переменная облачность. Днем порывы ветра составят 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью +22+24°С, днем сильная жара +38+40°С. Материал по теме Сильные дожди и 42-градусное пекло: прогноз погоды на 9 июля по Казахстану Чуть ранее метеорологи озвучили тревожные данные: в Казахстане теплеет быстрее остального мира.

Поделитесь новостью