#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Общество

В 86,5 тысячи тенге обошлась "веселая" поездка в метро двум алматинцам

Кулаки, драка, насилие, нападение, потасовка, избиение, перепалка, схватка, разборка, разборки, рукоприкладство, побои, конфликт, бой, борьба, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2026 14:40 Фото: pexels
В алматинском метрополитене произошла драка между двумя парнями, сообщает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео, и на него отреагировали в полиции.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) 9 июля 2026 года рассказали, что драка, начавшаяся во время движения поезда и продолжившаяся на платформе одной из станций алматинского метрополитена, получила правовое продолжение. Оба участника конфликта были задержаны, а собранные материалы направили в суд.

"По итогам рассмотрения дела нарушители привлечены к административной ответственности за мелкое хулиганство. Каждому назначено административное взыскание в виде штрафа в размере 20 месячных расчетных показателей (86 500 тенге)", – рассказали в ДП.

На пять суток ранее арестовали другого алматинца, пристававшего к девушке в метро.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Метро, вагоны метрополитена, общественный транспорт, работники метро, метрополитен
15:07, 28 января 2025
В метро Алматы начали устанавливать ограждения
Жителям Алматы сообщили хорошую новость о работе метро
10:30, 14 февраля 2025
Жителям Алматы сообщили хорошую новость о работе метро
БАКАД, Большая Алматинская кольцевая автомобильная дорога
16:35, 18 мая 2025
Дорогая передача: остановка на БАКАДе обошлась водителям почти в 100 тысяч тенге
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Стало известно, за сколько продал &quot;Кайрат&quot; Глазера перед стартом в Лиге чемпионов
15:38, Сегодня
Стало известно, за сколько продал "Кайрат" Глазера перед стартом в Лиге чемпионов
Оже-Альяссим – о поражении от Джоковича на &quot;Уимблдоне&quot;: &quot;Я использую его как топливо&quot;
15:11, Сегодня
Оже-Альяссим – о поражении от Джоковича на "Уимблдоне": "Я использую его как топливо"
Валентина Шевченко
14:51, Сегодня
Кыргызская чемпионка UFC Шевченко обошла Хабиба и Махачева в рейтинге Макгрегора
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
14:34, Сегодня
Комитет федерации футбола утвердил профиль главного тренера Национальной сборной РК
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: