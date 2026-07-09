5 млрд тенге отпускных не получили актюбинские учителя

В Актобе учителя, ушедшие в отпуск с 1 июля, пожаловались на невыплату отпускных. Ситуацию прокомментировали в управлении образования региона, сообщает Zakon.kz.

По словам педагогов, им заявили, что "денег нет".

"Отпуск для педагогов – это не роскошь и не дополнительная привилегия, а гарантированное законом право. Отпускные позволяют учителям оплатить базовые жизненные потребности: продукты питания, коммунальные услуги, лечение, поездки к родным. Без выплат отпуск превращается не в период восстановления, а во время тревоги и неопределенности", – сказано в их письме, полученном редакцией "Диапазон".

Обратившиеся задались вопросом, по какой причине отпускные не выплачивают вовремя и когда они наконец получат свои деньги.

В управлении образования уточнили, что с учителями полностью рассчитаются до 10 июля. Общая сумма выплат составляет около 5 млрд тенге.

15 августа 2025 года глава государства поручил подготовить законодательные поправки, чтобы обеспечить качественное образование и защитить права педагога. 13 августа 2026 года подготовленный закон с изменениями вступит в силу. О каких новых правилах идет речь, ранее рассказал Zakon.kz.