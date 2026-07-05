#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+22°
$
485.95
565.74
6.83
События

Троих пропавших по дороге к Бекет-Ата жителей Мангистау нашли живыми

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 17:09 Фото: Zakon.kz
Жителей Мангистауской области, пропавших после поездки к подземной мечети Бекет-Ата, нашли живыми. Их автомобиль застрял в болотистой местности, из-за чего они не смогли продолжить путь и выйти на связь, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Мангистауской области, автомобиль обнаружили примерно в 35 километрах от местности Кыдырша ата. По предварительной информации, машина увязла в болотистой местности, поэтому находившиеся в ней люди не смогли самостоятельно выбраться и связаться с родственниками или экстренными службами, пишет Lada.

Первыми пропавших обнаружили сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции. Сейчас найденных жителей доставляют в село Акжигит, где они пройдут медицинское обследование.

пропавшие, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2026 17:09

Фото: ДП Мангистауской области

В полиции поблагодарили всех участников поисковой операции и отметили, что поиски завершились благополучно благодаря слаженной работе сотрудников полиции, подразделений ДЧС и других служб.

Трое жителей региона перестали выходить на связь 2 июля после поездки к подземной мечети Бекет-Ата.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Центр оперативного управления департамента полиции, центр оперативного управления ДП, сотрудники полиции, видеонаблюдение, правонарушения, правонарушители, телефон полиции, полиция, полицейские, ЦОУ
13:16, Сегодня
Три человека пропали после поездки к Бекет-Ата в Мангистауской области
Юбилей Бекета Ата Мырзагулулы
11:34, 06 октября 2025
Президент направил поздравление в честь 275-летнего юбилея Бекета Ата Мырзагулулы
Пропавшего шесть лет назад мальчика из Британии нашли живым во Франции
10:09, 15 декабря 2023
Пропавшего мальчика из Англии нашли живым через шесть лет
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар завоевал &quot;бронзу&quot; ЧА в Таиланде
17:50, Сегодня
Тяжеловес по вольной борьба из Казахстана Риза Изахар упустил "бронзу" ЧА в Таиланде
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл &quot;золото&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:40, Сегодня
Казахстанский борец Бейбарыс Ергали проиграл "золото" чемпионата Азии в Таиланде
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл &quot;бронзу&quot; чемпионата Азии в Таиланде
17:08, Сегодня
Борец из Казахстана Хаджиев выиграл "бронзу" чемпионата Азии в Таиланде
Казахстанский &quot;вольник&quot; стал обладателем &quot;золота&quot; чемпионата Азии U-20 в Таиланде
16:47, Сегодня
Казахстанский "вольник" Сейлбеков стал обладателем "золота" чемпионата Азии U-20 в Таиланде
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: