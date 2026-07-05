Троих пропавших по дороге к Бекет-Ата жителей Мангистау нашли живыми

Жителей Мангистауской области, пропавших после поездки к подземной мечети Бекет-Ата, нашли живыми. Их автомобиль застрял в болотистой местности, из-за чего они не смогли продолжить путь и выйти на связь, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Мангистауской области, автомобиль обнаружили примерно в 35 километрах от местности Кыдырша ата. По предварительной информации, машина увязла в болотистой местности, поэтому находившиеся в ней люди не смогли самостоятельно выбраться и связаться с родственниками или экстренными службами, пишет Lada.

Первыми пропавших обнаружили сотрудники Бейнеуского районного отдела полиции. Сейчас найденных жителей доставляют в село Акжигит, где они пройдут медицинское обследование.

Фото: ДП Мангистауской области

В полиции поблагодарили всех участников поисковой операции и отметили, что поиски завершились благополучно благодаря слаженной работе сотрудников полиции, подразделений ДЧС и других служб.

Трое жителей региона перестали выходить на связь 2 июля после поездки к подземной мечети Бекет-Ата.