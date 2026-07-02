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События

Чрезвычайную ситуацию объявили в одном из районов под Алматы

обвал грунта в Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 12:28 Фото: Instagram/qarasai_akimdigi
В Карасайском районе Алматинской области объявили чрезвычайную ситуацию местного масштаба, сообщает Zakon.kz.

По информации акимата, сегодня, 2 июля 2026 года, около 06:50 часов в селе Жанатурмыс на территории ТОО "Карьер Аксай" в результате подмыва основания русла реки Аксай произошел обвал грунта с северо-западной стороны карьера.

В результате было организовано временное переселение населения (девять частных жилых домов).

"Оперативная обстановка (ОПС) находится под контролем и остается стабильной. Для проведения инженерных работ и ликвидации последствий акиматом области совместно с ДЧС Алматинской области и Алматы развернут оперативный штаб в количестве 77 человек и 14 единиц техники. Объявлена чрезвычайная ситуация местного масштаба", – сообщили в акимате.

Жителей просят соблюдать спокойствие.

1 июля 2026 года горные реки Алматы и Алматинской области стали выходить из берегов после обильного дождя. В Алматинской области из-за проливных дождей резко поднялся уровень воды в реке Тургень. Экстренные службы начали срочную эвакуацию туристов, в зоне подтопления оказались базы отдыха. Из-за угрозы размыва закрыли мост через реку Тургень. А в Каскеленском ущелье река разрушила мост.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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