"Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще ряда городов

Сегодня в Алматы, Астане и еще ряде городов страны ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"10 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Кокшетау, Караганда, Жезказган, Темиртау, Алматы, ночью в городе Астана", – говорится в предупреждении, опубликованном в пятницу.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

Материал по теме Экстремальные +45°С и шторм: синоптики дали пугающий прогноз на 10 июля по Казахстану

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на 10 июля 2026 года. По данным "Казгидромета", в ряде регионов Казахстана в пятницу ожидаются сильная жара до +42°C, дожди и град.