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Общество

"Казгидромет" предупредил жителей Алматы, Астаны и еще ряда городов

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 09:32 Фото: Zakon.kz
Сегодня в Алматы, Астане и еще ряде городов страны ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ), сообщает Zakon.kz.

Об этом стало известно из сайта РГП "Казгидромет".

"10 июля 2026 года неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в городах Костанай, Кокшетау, Караганда, Жезказган, Темиртау, Алматы, ночью в городе Астана", – говорится в предупреждении, опубликованном в пятницу.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) – это сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

При НМУ горожанам рекомендуется сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. А людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе нужно иметь при себе необходимые лекарственные препараты.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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