Работавшему на интернет-"магазин" астанчанину грозит 20 лет тюрьмы

12 тысяч доз наркотиков нашли на так называемом складе в Астане, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД) 10 июля 2026 года рассказали, что в рамках оперативно-профилактического мероприятия (ОПМ) "Қарасора – 2026" сотрудники полиции задержали 40-летнего жителя Астаны.

"Мужчина выполнял роль так называемого "склада" интернет-наркомагазина, осуществлявшего сбыт наркотиков через мессенджер Telegram. В результате проведенных обысков, а также проверки ранее оборудованных тайников изъяты упаковочные материалы, zip-lock пакеты и более четырех килограммов синтетических наркотиков – α-PVP и мефедрон", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Ельдар Абдикенов.

Он отметил, что в итоге изъято свыше 12 тысяч разовых доз, распространение которых на территории столицы удалось предотвратить.

По данному факту проводится досудебное расследование по части 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 15 до 20 с конфискацией имущества.

В Кокшетау ранее задержали 19-летнего наркокурьера, который попался с поличным в первый же день своей "работы".