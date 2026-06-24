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Общество

Каждый сотый грант: кому достанутся места по специальной квоте в Казахстане

Студенты, университеты, вузы, абитуриенты, выпускники, поступление, образование, высшее учебное заведение, высшие учебные заведения, институты, фото - Новости Zakon.kz от 24.06.2026 11:26 Фото: Zakon.kz
О том, сколько грантов выделят детям-сиротам в Казахстане в 2026 году, рассказали Zakon.kz в пресс-службе Министерства науки и высшего образования (МНВО).

По данным ведомства, квота для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также казахстанцев из числа молодежи, потерявших или оставшихся без попечения родителей до совершеннолетия, составляет 1%.

То есть 1% от общего количества грантов будет распределяться по данной квоте.

Например, в 2026 году по направлению "Педагогические науки" выделено 12 228 грантов, из них 122 гранта, или 1%, детям-сиротам.

По данной квоте в конкурсе грантов могут участвовать:

  • дети-сироты, у которых умерли оба или единственный родитель;
  • дети, оставшиеся без попечения родителей;
  • граждане РК из числа молодежи, потерявшие или оставшиеся без попечения родителей до совершеннолетия.

Какие документы необходимо предоставить для участия в конкурсе грантов по данной квоте

  • копию свидетельства о смерти обоих или единственного родителя или иные документы, подтверждающие отсутствие родителей (решение суда о лишении родительских прав, об ограничении, о признании безвестно отсутствующими, объявлении их умершими, признании недееспособными (ограниченно дееспособными);
  • копию договора о передаче ребенка на патронатное воспитание;
  • справку, подтверждающую факт пребывания в учреждении для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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