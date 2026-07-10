Более 6 тысяч тонн мусора вывезли в Атырауской области с начала года в рамках акции "Таза Қазақстан"

С начала 2026 года в Атырауской области в рамках концепции "Таза Қазақстан" прошло 261 мероприятие, в которых приняли участие более 67,8 тысячи человек. За это время здесь провели 189 субботников, вывезли свыше 6 тысяч тонн мусора и высадили более 17 тысяч деревьев, сообщает Zakon.kz.

Но за сухими цифрами скрывается куда более масштабная работа, чем просто уборка улиц. Сегодня "Таза Қазақстан" постепенно становится частью повседневной жизни региона, объединяя благоустройство, озеленение, цифровые сервисы и экологическое воспитание.

Когда весной 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил о старте республиканской экологической концепции, ее главной идеей было не проведение разовой акции, а формирование новой культуры отношения к окружающей среде. Чтобы чистота городов и сел зависела не только от коммунальных служб, но и от самих жителей.

В Атырауской области эта работа продолжается практически ежедневно. Здесь уже давно не ограничиваются субботниками. Одновременно реализуются проекты по созданию новых парков, ликвидации стихийных свалок, озеленению населенных пунктов, внедрению цифровых инструментов для обратной связи с жителями и экологическому просвещению молодежи.

Как рассказала руководитель отдела зеленой экономики и природоохранных программ управления природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области Эльмира Сыдыкова, особое внимание сегодня уделяется созданию новых общественных пространств.

"Мы стремимся к тому, чтобы в каждом населенном пункте появлялось больше современных зеленых зон. Это не просто красивые парки. Это места, где люди могут проводить время с семьями, заниматься спортом, отдыхать и чувствовать себя комфортно. Создание таких пространств напрямую влияет на качество жизни жителей", – отметила она.

Одним из таких проектов стал парк "Барлаушы" в Кульсары. Его площадь составляет полгектара, и сегодня он уже принимает посетителей. Совсем скоро у жителей областного центра появится еще одна большая зеленая зона: в августе планируется открыть экопарк "Атырау" площадью 4,4 гектара.

Одновременно продолжается строительство еще одного масштабного объекта – экопарка в микрорайоне Нурсая. Его площадь составит 4,6 гектара, а стоимость реализации проекта оценивается в 4,8 млрд тенге. После завершения строительства парк станет одним из крупнейших общественных пространств города.

Однако благоустройство – это не только строительство новых объектов. Не менее важно вовремя замечать проблемы, возникающие во дворах, на улицах и в общественных местах. Сегодня жители региона все чаще используют для этого цифровые сервисы. По словам Эльмиры Сыдыковой, одним из наиболее востребованных инструментов остается Telegram-бот TazaQazBot.

"Через него жители сообщают о переполненных контейнерах, стихийных свалках, неубранных территориях, проблемах с освещением и благоустройством. С начала года поступило 290 обращений. Из них 268 уже исполнены, два находятся в работе, а еще 20 были отклонены по объективным причинам", – сообщила она.

Высокую эффективность показывает и единая служба 109. За полгода сюда поступило более 11 тысяч обращений. Практически все они уже исполнены.

Именно благодаря таким цифровым инструментам жители становятся полноценными участниками благоустройства своих городов и сел. Если раньше многие проблемы могли оставаться незамеченными неделями, то сегодня достаточно отправить фотографию через приложение или бот, после чего обращение автоматически поступает ответственным службам.

Отдельное направление работы – борьба с нарушителями правил благоустройства.

Несмотря на большое количество экологических акций, проблема несанкционированного складирования мусора по-прежнему остается актуальной. Поэтому специалисты проводят не только разъяснительную работу, но и применяют меры административного воздействия.

С начала 2026 года уполномоченными органами составлено более 2000 адмпротоколов за нарушение правил благоустройства и санитарного содержания территорий. Общая сумма штрафов превысила 13,9 млн тенге, из которых уже взыскано более 9 млн.

Продолжается и ликвидация стихийных свалок. По данным космического мониторинга АО НК "Қазақстан Ғарыш Сапары", в регионе выявлено 16 мест незаконного размещения отходов. Больше всего таких участков обнаружено в Атырау и Жылыойском районе. Как отметила Эльмира Сыдыкова, работа по их ликвидации ведется постоянно.

"На сегодняшний день в Жылыойском районе полностью очищены четыре участка. В Атырау продолжаются работы по ликвидации восьми свалок. Два объекта в Махамбетском районе после проверки оказались официальными полигонами и не относятся к несанкционированным местам размещения отходов", – пояснила она.

Особое место в экологической политике региона занимает озеленение. Из-за особенностей климата Атырауской области выращивание деревьев требует значительно больше усилий, чем в других регионах страны. Поэтому каждое новое дерево здесь – это результат системной работы специалистов.

В рамках пятилетнего плана по озеленению в 2021-2025 годах в регионе высадили более 551 тысячи деревьев на площади почти 300 га. Работа продолжилась и в 2026 году. Только весной на территории 184,8 гектара было высажено еще 467,2 тысячи саженцев. Дополнительно в рамках меморандумов с крупными промышленными предприятиями озеленили еще 351,8 гектара территории, где появилось более 331 тысячи новых деревьев.

При этом специалисты подчеркивают: посадить дерево – лишь часть работы. Не менее важно обеспечить его полив, уход и сохранность, особенно в условиях жаркого и засушливого климата Прикаспия.

Еще одно направление, которому уделяют особое внимание, – экологическое воспитание детей. Сегодня практически в каждой школе региона проходят экологические акции, открытые уроки, форумы и тематические встречи. В них принимают участие не только учителя и школьники, но и общественные организации, волонтеры и представители государственных органов. В этом году участниками экологических мероприятий стали более 45 тысяч школьников. Кроме того, в области работают восемь "зеленых" детских садов и свыше 200 экологических клубов, объединяющих около 19 тысяч учащихся.

По мнению специалистов, именно работа с подрастающим поколением позволит сформировать ответственное отношение к окружающей среде уже в ближайшие годы.





"Таза Қазақстан" – это не разовая уборка территорий. Мы хотим, чтобы забота об экологии стала нормой повседневной жизни. Когда человек не пройдет мимо брошенного мусора, не выбросит отходы в неположенном месте и научит этому своих детей, тогда можно будет говорить о настоящей экологической культуре. Ведь чистота начинается с ответственности каждого из нас", – подчеркнула Эльмира Сыдыкова.

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