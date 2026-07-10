Водителей Алматы предупредили об ограничениях на улице рядом с аль-Фараби

В Алматы частично ограничат движение по ул. Снегина. Причина – реконструкция теплотрассы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly:

"В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 350 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1989 году. В связи с этим с 13 июля 2026 года будет ограничено движение автотранспорта по ул. Снегина на участке между бульваром Мендикулова и пр. Достык в мкр. Самал-2".

Отмечается, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

"Ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы. Просим проявить понимание к временным неудобствам", – обратились к жителям и гостям Алматы.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы появилась новая остановка.