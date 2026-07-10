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Общество

Водителей Алматы предупредили об ограничениях на улице рядом с аль-Фараби

Алматы, зима в Алматы, снег в Алматы, виды Алматы, город Алматы, виды города Алматы, пейзаж Алматы, Алматинский пейзаж, панорама Алматы, достопримечательности Алматы, достопримечательности города Алматы, туризм в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:35 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Алматы частично ограничат движение по ул. Снегина. Причина – реконструкция теплотрассы, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 10 июля 2026 года, стало известно из Telegram-канала AlmatyJoly:

"В рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону в Медеуском районе Алматы заменят около 350 метров теплотрассы, введенной в эксплуатацию в 1989 году. В связи с этим с 13 июля 2026 года будет ограничено движение автотранспорта по ул. Снегина на участке между бульваром Мендикулова и пр. Достык в мкр. Самал-2".
Алматы, улица, перекрытие, схема, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 14:35

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Отмечается, что в период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена.

"Ограничение вводится для обеспечения безопасности проведения плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью улицы. Просим проявить понимание к временным неудобствам", – обратились к жителям и гостям Алматы.

Ранее сообщалось, что в центре Алматы появилась новая остановка.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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