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Общество

Мужчина после конфликта с супругой забрался на карниз восьмого этажа в Акмолинской области

Многоэтажный дом, карниз , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 18:39 Фото: pixabay
10 июля около 13:25 житель Акмолинской области намеревался спрыгнуть с балкона восьмого этажа, сообщает Zakon.kz.

Полицейские рассказали, что инцидент произошел в одном из микрорайонов Степногорска. После звонка на пульт 102 уже через три минуты сотрудники взвода патрульной полиции Дамир Нуртасов и Арман Блялов были на месте. Поднявшись на восьмой этаж, они увидели мужчину, который стоял на карнизе балкона, готовясь сделать роковой шаг.

"В этот момент любое неверное действие могло привести к непоправимой трагедии. Не теряя самообладания, полицейские спокойно поговорили с мужчиной, стараясь отвлечь его и установить доверительный контакт. Во время беседы выяснилось, что причиной отчаянного поступка стал серьезный конфликт с супругой".ДП Акмолинской области

Пока один из сотрудников поддерживал разговор, второй выбрал подходящий момент, чтобы помочь мужчине вернуться на внутреннюю сторону балкона. Это помогло предотвратить трагедию.

После спасения мужчину передали врачам и доставили в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Ранее сообщалось, что в Уральске сотрудники полиции дважды за сутки спасли от рокового шага 36-летнюю женщину, пытавшуюся покончить с собой из-за семейных неурядиц.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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