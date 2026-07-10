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Общество

Жительница Актобе шантажировала нового знакомого ложными обвинениями в изнасиловании

Руки, тенге , фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 20:05 Фото: Zakon.kz
В Актобе задержали девушку, которая вымогала деньги путем шантажа у своего нового знакомого, сообщает Zakon.kz.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Актюбинской области с поличным при получении 100 тыс. тенге задержали 33-летнюю девушку.

"В полицию с заявлением обратился мужчина, который сообщил, что познакомился с девушкой через социальную сеть. Спустя некоторое время она стала требовать у него деньги, угрожая обратиться в правоохранительные органы с ложным заявлением об изнасиловании. По словам заявителя, под давлением угроз он уже передал ей 300 тыс. тенге. Позже подозреваемая потребовала еще 100 тыс. тенге, при передаче которых была задержана", – отметили полицейские.

По данному факту проводится досудебное расследование по признакам вымогательства.

Ранее сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Шымкента пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся вымогательством денежных средств под угрозой распространения в соцсетях компрометирующих видео.

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Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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