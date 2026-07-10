Популярная летняя привычка может быть опасной: врач предупредил купальщиков

Кардиохирург Дмитрий Огнерубов рассказал о том, что резкий прыжок в холодную воду в жаркий день может стать серьезной нагрузкой для организма и спровоцировать опасные нарушения сердечного ритма, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" он уточнил, что даже разница температур в 10 градусов способна вызвать негативную реакцию организма. К примеру, при температуре воздуха около +35 градусов резкое погружение в воду с температурой +20…+25 градусов может привести к спазму сосудов, повышению артериального давления и сбою сердечного ритма.

Врач объяснил, что при внезапном контакте с холодной водой сердце получает одновременно два противоположных сигнала: один способствует ускорению работы, другой – замедлению. В результате может возникнуть опасная форма аритмии. Чтобы снизить риски, рекомендуется заходить в воду постепенно: сначала намочить ноги, затем погрузить колени и только после этого полностью заходить в воду.

Эксперт отметил, что плавание противопоказано людям, недавно перенесшим инфаркт или операцию на сердце, а также пациентам с рядом серьезных заболеваний, включая нестабильную стенокардию, тяжелую сердечную недостаточность, выраженные нарушения ритма и заболевания клапанов сердца. Также не стоит купаться при высоком давлении – от 180/110 мм рт. ст. и выше.

Огнерубов также рассказал, как отличить тепловой удар от гипертонического криза. При перегреве кожа становится горячей и сухой, человек может потерять ориентацию, а при резком повышении давления появляются головная боль, покраснение лица, потливость и мелькание "мушек" перед глазами. В таких случаях необходимо вывести человека в тень, обеспечить покой и вызвать скорую помощь, если состояние не улучшается в течение 10-15 минут.

Кроме того, врач не рекомендует плавать во время ОРВИ, поскольку это может повысить риск развития миокардита. После выздоровления возвращаться к физическим нагрузкам лучше не раньше чем через неделю.

Отдельное предупреждение специалист сделал в отношении купания после употребления алкоголя. По его словам, спиртное ухудшает координацию, замедляет реакцию и в сочетании с холодной водой может привести к скачку давления и ухудшению самочувствия. После небольшой дозы алкоголя от плавания следует отказаться минимум на несколько часов, а после значительного употребления – не заходить в воду в этот день.

При появлении во время плавания головокружения или перебоев в работе сердца врач советует не пытаться быстро добраться до берега. Лучше лечь на спину, позвать на помощь и двигаться к берегу спокойно, избегая чрезмерной нагрузки.

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