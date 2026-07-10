#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+23°
$
485.95
565.74
6.83
Советы

Популярная летняя привычка может быть опасной: врач предупредил купальщиков

Популярная летняя привычка может быть опасной: врач предупредил купальщиков, фото - Новости Zakon.kz от 10.07.2026 21:33 Фото: magnific.com
Кардиохирург Дмитрий Огнерубов рассказал о том, что резкий прыжок в холодную воду в жаркий день может стать серьезной нагрузкой для организма и спровоцировать опасные нарушения сердечного ритма, сообщает Zakon.kz.

В беседе с "Известиями" он уточнил, что даже разница температур в 10 градусов способна вызвать негативную реакцию организма. К примеру, при температуре воздуха около +35 градусов резкое погружение в воду с температурой +20…+25 градусов может привести к спазму сосудов, повышению артериального давления и сбою сердечного ритма.

Врач объяснил, что при внезапном контакте с холодной водой сердце получает одновременно два противоположных сигнала: один способствует ускорению работы, другой – замедлению. В результате может возникнуть опасная форма аритмии. Чтобы снизить риски, рекомендуется заходить в воду постепенно: сначала намочить ноги, затем погрузить колени и только после этого полностью заходить в воду.

Эксперт отметил, что плавание противопоказано людям, недавно перенесшим инфаркт или операцию на сердце, а также пациентам с рядом серьезных заболеваний, включая нестабильную стенокардию, тяжелую сердечную недостаточность, выраженные нарушения ритма и заболевания клапанов сердца. Также не стоит купаться при высоком давлении – от 180/110 мм рт. ст. и выше.

Огнерубов также рассказал, как отличить тепловой удар от гипертонического криза. При перегреве кожа становится горячей и сухой, человек может потерять ориентацию, а при резком повышении давления появляются головная боль, покраснение лица, потливость и мелькание "мушек" перед глазами. В таких случаях необходимо вывести человека в тень, обеспечить покой и вызвать скорую помощь, если состояние не улучшается в течение 10-15 минут.

Кроме того, врач не рекомендует плавать во время ОРВИ, поскольку это может повысить риск развития миокардита. После выздоровления возвращаться к физическим нагрузкам лучше не раньше чем через неделю.

Отдельное предупреждение специалист сделал в отношении купания после употребления алкоголя. По его словам, спиртное ухудшает координацию, замедляет реакцию и в сочетании с холодной водой может привести к скачку давления и ухудшению самочувствия. После небольшой дозы алкоголя от плавания следует отказаться минимум на несколько часов, а после значительного употребления – не заходить в воду в этот день.

При появлении во время плавания головокружения или перебоев в работе сердца врач советует не пытаться быстро добраться до берега. Лучше лечь на спину, позвать на помощь и двигаться к берегу спокойно, избегая чрезмерной нагрузки.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Ранее был назван продукт, который может заранее укрепить иммунитет к сезону гриппа и ОРВИ.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
мясо
12:23, 02 августа 2025
Врач предупредил об опасности недожаренного шашлыка
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
01:53, 08 апреля 2025
Врач предупредила об опасности недосыпа
Холодная вода, жара, можно ли пить
15:15, 03 июля 2024
Холодная вода в жару может убить: правда или миф
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
22:05, Сегодня
Александр Зверев пошутил о возможном сопернике по финалу "Уимблдона-2026"
Фото: Из личного архива Мамеда Халидова
21:31, Сегодня
Экс-чемпиона KSW Халидова приговорили к тюремному сроку по делу об угоне автомобилей
Фото: ФК &quot;Иртыш&quot;
21:04, Сегодня
Вячеслав Швырёв официально покинул "Иртыш"
Фото: ATP
20:32, Сегодня
"Получил удовольствие от каждой минуты": Зверев - о победе в 1/2 финала "Уимблдона"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: