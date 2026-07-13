Проверьте срок действия документов уже сейчас: важное напоминание для казахстанцев

В пресс-службе НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" подготовили интересный рейтинг регионов Казахстана, жители которых чаще всего оформляли документы в первый месяц лета – июне, сообщает Zakon.kz.

Специалисты подчеркивают, что именно в июне многие казахстанцы начинают обновляют документы перед поездками.

Так, только за июнь 2026 года по всему Казахстану было выдано более 269 тысяч паспортов и удостоверений личности.

К примеру, жители Алматы стали лидерами по оформлению документов. Они получили 49 923 документа.

Следом идут:

Астана – 28 661;

Туркестанская область – 22 764;

Шымкент – 21 074;

Алматинская область – 15 454.

Следом после статистики идет важное напоминание для казахстанцев:

"Если срок действия вашего удостоверения личности или паспорта подходит к концу, не откладывайте замену на последний день – оформить документы можно заранее".

Срок изготовления удостоверения личности и паспорта составляет – до 15 рабочих дней. При необходимости можно воспользоваться ускоренной услугой – от 1 до 7 дней (платно, в зависимости от региона).

Ранее мы рассказывали, что с 12 июля 2026 года государственная услуга по выдаче государственных актов на земельные участки больше не предоставляется в центрах обслуживания населения (ЦОНах). Теперь подать заявление на получение государственного акта можно исключительно через портал eGov.kz.