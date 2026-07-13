Проверьте срок действия документов уже сейчас: важное напоминание для казахстанцев
Специалисты подчеркивают, что именно в июне многие казахстанцы начинают обновляют документы перед поездками.
Так, только за июнь 2026 года по всему Казахстану было выдано более 269 тысяч паспортов и удостоверений личности.
К примеру, жители Алматы стали лидерами по оформлению документов. Они получили 49 923 документа.
Следом идут:
- Астана – 28 661;
- Туркестанская область – 22 764;
- Шымкент – 21 074;
- Алматинская область – 15 454.
Следом после статистики идет важное напоминание для казахстанцев:
"Если срок действия вашего удостоверения личности или паспорта подходит к концу, не откладывайте замену на последний день – оформить документы можно заранее".
Срок изготовления удостоверения личности и паспорта составляет – до 15 рабочих дней. При необходимости можно воспользоваться ускоренной услугой – от 1 до 7 дней (платно, в зависимости от региона).
Ранее мы рассказывали, что с 12 июля 2026 года государственная услуга по выдаче государственных актов на земельные участки больше не предоставляется в центрах обслуживания населения (ЦОНах). Теперь подать заявление на получение государственного акта можно исключительно через портал eGov.kz.