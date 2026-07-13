ЦОНы больше не выдают госакты на земельные участки в Казахстане: правила изменились

С 12 июля 2026 года государственная услуга по выдаче государственных актов на земельные участки больше не предоставляется в центрах обслуживания населения (ЦОНах), сообщает Zakon.kz.

Теперь подать заявление на получение государственного акта можно исключительно через портал eGov.kz.

Изменения вступают в силу в соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства РК.

Согласно информации АО "Национальные информационные технологии", для получения услуги пользователю необходимо авторизоваться на портале eGov.kz, выбрать услугу по выдаче государственного акта на земельный участок, заполнить необходимые сведения и подписать заявление одним из доступных способов электронной идентификации.

После рассмотрения заявления результат будет доступен в Личном кабинете пользователя.

Дополнительная информация о порядке получения государственной услуги размещена в паспорте услуги на портале eGov.kz.

"Ранее для получения государственного акта на земельный участок гражданам необходимо было лично обращаться в ЦОН. Сегодня такая необходимость практически отсутствует, так как 96% заявлений подаются в онлайн-формате, а с 12 июля процесс полностью переведен в цифровой формат". Первый вице-министр искусственного интеллекта и цифрового развития РК Ростислав Коняшкин

Вместе с тем, если у гражданина отсутствуют необходимые условия для получения услуги онлайн, он может воспользоваться зонами самообслуживания в ЦОНе и самостоятельно оформить государственную услугу.

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