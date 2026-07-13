История со счастливым продолжением: иностранец поблагодарил незнакомца из Астаны

В Астане потерявшийся питомец вернулся к иностранному владельцу благодаря неравнодушным людям. Подробности 12 июля 2026 года раскрыли в столичном департаменте полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Так, в полицию Астаны обратился иностранный гражданин с просьбой помочь в поисках пропавшей собаки – восьмимесячной помеси хаски.

"Со слов мужчины, во время прогулки по пр. Мангилик Ел питомец неожиданно убежал и скрылся из виду. Самостоятельные поиски результата не принесли, после чего владелец обратился за помощью в полицию". Пресс-служба ДП Астаны

После поступления обращения сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. Полицейские обследовали район, где в последний раз видели питомца, а также изучили записи камер видеонаблюдения для установления возможного маршрута его передвижения.

"Тем временем эта история получила счастливое продолжение благодаря неравнодушию жителей столицы. Как выяснилось позже, один из прохожих заметил восьмимесячную помесь хаски, оставшуюся без хозяина. Не оставшись в стороне, мужчина сначала на такси отвез питомца в ветеринарную клинику, чтобы установить владельца по микрочипу. Однако найти контактные данные хозяина не удалось, после чего он забрал собаку к себе, обеспечив ей временный уход. Тем временем владелец разместил в социальных сетях объявление о пропаже питомца. Увидев публикацию, мужчина связался с хозяином собаки. Благодаря его неравнодушию, а также распространению информации в социальных сетях собака была благополучно возвращена владельцу целой и невредимой". Пресс-служба ДП Астаны

Иностранный гражданин искренне поблагодарил всех, кто не остался равнодушным и помог вернуть ему любимого питомца.

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