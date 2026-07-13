#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+30°
$
464.71
531.26
6.05
Общество

История со счастливым продолжением: иностранец поблагодарил незнакомца из Астаны

собака породы Хаски, фото - Новости Zakon.kz от 13.07.2026 13:45 Фото: pixabay
В Астане потерявшийся питомец вернулся к иностранному владельцу благодаря неравнодушным людям. Подробности 12 июля 2026 года раскрыли в столичном департаменте полиции (ДП), сообщает Zakon.kz.

Так, в полицию Астаны обратился иностранный гражданин с просьбой помочь в поисках пропавшей собаки – восьмимесячной помеси хаски.

"Со слов мужчины, во время прогулки по пр. Мангилик Ел питомец неожиданно убежал и скрылся из виду. Самостоятельные поиски результата не принесли, после чего владелец обратился за помощью в полицию".Пресс-служба ДП Астаны

После поступления обращения сотрудники полиции незамедлительно приступили к поисковым мероприятиям. Полицейские обследовали район, где в последний раз видели питомца, а также изучили записи камер видеонаблюдения для установления возможного маршрута его передвижения.

"Тем временем эта история получила счастливое продолжение благодаря неравнодушию жителей столицы. Как выяснилось позже, один из прохожих заметил восьмимесячную помесь хаски, оставшуюся без хозяина. Не оставшись в стороне, мужчина сначала на такси отвез питомца в ветеринарную клинику, чтобы установить владельца по микрочипу. Однако найти контактные данные хозяина не удалось, после чего он забрал собаку к себе, обеспечив ей временный уход. Тем временем владелец разместил в социальных сетях объявление о пропаже питомца. Увидев публикацию, мужчина связался с хозяином собаки. Благодаря его неравнодушию, а также распространению информации в социальных сетях собака была благополучно возвращена владельцу целой и невредимой".Пресс-служба ДП Астаны

Иностранный гражданин искренне поблагодарил всех, кто не остался равнодушным и помог вернуть ему любимого питомца.

Ранее мы писали о спокойных породах собак, с которыми можно расслабиться и отдохнуть. Подробнее – здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
девушка, карты
12:12, 11 июня 2026
Карты Таро не помогли жительнице Астаны и к ней наведалась полиция
Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, виды Астаны, виды города Астаны
12:50, 27 сентября 2025
В центре Астаны выявлена "студия извращений"
Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники
12:34, 10 июля 2026
На казахстанца трижды за день заявили в полицию
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Бублик сохранил своё место в рейтинге ATP после поражения в четвёртом круге &quot;Уимблдона&quot;
13:26, Сегодня
Бублик сохранил своё место в рейтинге ATP после поражения в четвёртом круге "Уимблдона"
Камила Оспанова
13:13, Сегодня
Чемпионка юношеской Азиады из Казахстана Оспанова вышла в финал молодёжного ЧА по боксу
Янник Синнер повторил уникальный рекорд Роджера Федерера на &quot;Уимблдоне&quot;
13:07, Сегодня
Янник Синнер повторил уникальный рекорд Роджера Федерера на "Уимблдоне"
Айсулу Мухит
12:50, Сегодня
Айсулу Мухит проиграла топовой узбечке и стала бронзовым призёром чемпионата Азии по боксу
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: