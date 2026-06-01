Выяснилось, сколько абитуриентов сдали основное ЕНТ на казахском языке – промежуточные итоги

Сегодня, 1 июня 2026 года, пресс-служба Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана предоставила промежуточные итоги основного Единого национального тестирования (ЕНТ), сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, с момента старта основного ЕНТ тестирование прошли около 139 тыс. раз.

"71% абитуриентов сдавали тестирование на казахском языке, 29% – на русском и 259 раз – на английском. По итогам третьей недели 67% абитуриентов набрали пороговый балл. Средний балл по пяти предметам составил 65 баллов. Максимальный результат – 140 баллов, его набрал Әсет Альтаир из Павлодарской области". Пресс-служба МНВО РК

По данным ведомства, за три недели проведения ЕНТ выявлено 283 нарушений правил:

168 абитуриентов были отстранены от тестирования за попытку проноса смартфонов, смарт-очков, микронаушников, шпаргалок и других запрещенных предметов;

еще 115 человек были удалены из аудиторий за нарушение правил во время тестирования, их результаты аннулированы.

Факты выявления подставных лиц отсутствуют.

После завершения ЕНТ, как уточнили в министерстве, будет проводиться анализ видеозаписей до 31 октября календарного года.

"В случае обнаружения фактов использования запрещенных предметов или нарушения правил результаты ЕНТ будут аннулированы". Пресс-служба МНВО РК

Особое внимание, как отметили в ведомстве, уделяется созданию комфортных условий для поступающих с особыми образовательными потребностями (ООП).

В ЕНТ приняли участие 392 абитуриента с ООП.

Абитуриенты, как напомнили в министерстве, имеют право подать апелляцию по содержанию тестовых заданий в течение 30 минут после завершения тестирования. Апелляции по техническим причинам принимаются непосредственно во время тестирования.

Сертификаты с результатами будут доступны в личных кабинетах после рассмотрения апелляций.

"Для участия в тестировании подали заявления около 240 тыс. абитуриентов, с учетом двух попыток принято более 446 тыс. заявлений", – также напомнили в пресс-службе МНВО РК.

Отметим, что основное ЕНТ-2026 в Казахстане началось 10 мая и продлится до 10 июля.

Материал по теме Стало известно, почему все больше выпускников набирают 140 баллов на ЕНТ

О выпускнике-вундеркинде из Павлодара, который сотворил на ЕНТ то, во что никто не верил, мы писали 27 мая 2026 года.