Заросли превратились в ловушку для жителя Астаны во время отдыха

В Астане 44-летний мужчина находился неподалеку от водопада, однако самостоятельно выбраться из густых зарослей не смог и обратился в МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда переправились через реку, добрались до мужчины и благополучно вывели его в безопасное место. Затем вместе с ним они вернулись на противоположный берег.

Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Спасатели напомнили, что во время отдыха на природе важно избегать труднопроходимых участков, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.

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