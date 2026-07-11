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Происшествия

Заросли превратились в ловушку для жителя Астаны во время отдыха

Заросли превратились в ловушку для мужчины в Астане, фото - Новости Zakon.kz от 12.07.2026 01:55 Фото: magnific.com
В Астане 44-летний мужчина находился неподалеку от водопада, однако самостоятельно выбраться из густых зарослей не смог и обратился в МЧС РК, сообщает Zakon.kz.

По информации ведомства, прибывшие на место спасатели оперативно-спасательного отряда переправились через реку, добрались до мужчины и благополучно вывели его в безопасное место. Затем вместе с ним они вернулись на противоположный берег.

Медицинская помощь спасенному не потребовалась.

Спасатели напомнили, что во время отдыха на природе важно избегать труднопроходимых участков, а в случае возникновения чрезвычайной ситуации незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось, что надувной матрас унес девушек в открытое озеро в СКО.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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