Вырос объем автомобильного транзита через Казахстан

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 14 июля 2026 года на заседании правительства сообщил об увеличении объема автомобильного транзита, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел данные с 2020 года. "В автомобильном транзите наблюдается положительная динамика. С 2020 года объем автомобильного транзита увеличился в 3 раза", – сказал Сауранбаев. По словам министра, для дальнейшего развития потенциала автомобильных перевозок реализуется ряд проектов, включая внедрение республиканской системы видеомониторинга, цифровизацию и использование беспилотного транспорта. "В настоящее время функционируют 7 международных автотранспортных коридоров, обеспечивающих стратегическую транспортную связанность. До 2029 года планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов", – добавил глава Минтранспорта. Ранее президент подписал закон о таможенном транзите ЕАЭС.

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