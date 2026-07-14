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Общество

Вырос объем автомобильного транзита через Казахстан

Дорога, дороги, трасса, трассы, машина, машины, дорожное движение, транспорт, авто, автомобиль, автомобили, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 10:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Министр транспорта Нурлан Сауранбаев 14 июля 2026 года на заседании правительства сообщил об увеличении объема автомобильного транзита, передает корреспондент Zakon.kz.

Он привел данные с 2020 года.

"В автомобильном транзите наблюдается положительная динамика. С 2020 года объем автомобильного транзита увеличился в 3 раза", – сказал Сауранбаев.

По словам министра, для дальнейшего развития потенциала автомобильных перевозок реализуется ряд проектов, включая внедрение республиканской системы видеомониторинга, цифровизацию и использование беспилотного транспорта.

"В настоящее время функционируют 7 международных автотранспортных коридоров, обеспечивающих стратегическую транспортную связанность. До 2029 года планируется реализация ряда крупных инфраструктурных проектов", – добавил глава Минтранспорта.

Ранее президент подписал закон о таможенном транзите ЕАЭС.

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Азамат Сыздыкбаев
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