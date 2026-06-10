Президент подписал закон о таможенном транзите ЕАЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев утвердил ратификацию Соглашения о единой системе таможенного транзита между Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) и третьими странами, передает Zakon.kz.

Об этом 10 июня 2026 года сообщили в Акорде.

"Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон)", – говорится в публикации.

Документ напрямую направлен на масштабную модернизацию транспортно-логистической экосистемы Казахстана и всех стран – участниц ЕАЭС. Прорывные изменения позволят бизнесу навсегда забыть о затяжных простоях на границах.

Как рассказывали депутаты, ратификация данного Соглашения формирует качественно новые, транспарентные и стабильные правила игры для всех участников рынка, что позволит Казахстану максимально эффективно реализовать свой транзитный потенциал и укрепить позиции как ключевого сухопутного моста на евразийском пространстве.

Особое внимание в реформе уделено тотальной цифровой безопасности: соглашение вводит норму об обязательном применении навигационных пломб. Этот технологичный механизм позволит осуществлять непрерывное отслеживание перевозок в режиме реального времени по всей территории Союза и третьих стран. Разработчики гарантируют, что электронные пломбы обеспечат абсолютную безопасность, прозрачность и сведут к нулю риски хищения или подмены грузов в пути.

Еще одна важнейшая и позитивная новость для участников рынка касается внедрения механизма единого обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин и налогов.

Эта норма будет действовать на всем пути следования груза и полностью исключит необходимость повторного внесения платежей в каждой транзитной стране, что колоссально снизит финансовую нагрузку на отечественных предпринимателей.

22 апреля 2026 года депутат Мажилиса Каракат Абден сообщила, что Соглашение о единой системе таможенного транзита Евразийского экономического союза и третьей стороны (третьих сторон) было подписано главами государств 26 декабря 2024 года в Санкт-Петербурге. Тогда она отметила, что практическая реализация норм Соглашения позволит упростить и оптимизировать процедуры перевозок за счет сокращения действий контролирующих служб, а также снижения издержек бизнеса.