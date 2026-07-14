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Общество

До 865 тысяч тенге или выдворение: казахстанцам напомнили о штрафах за сокрытие второго гражданства

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 11:48 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Департамента полиции (ДП) Восточно-Казахстанской области подробно отчитались о работе по выявлению лиц, имеющих гражданство двух государств, сообщает Zakon.kz.

К примеру, с начала 2026 года сотрудниками миграционной службы Департамента полиции ВКО зарегистрирована утрата гражданства РК более чем у 450 человек, большинство из которых приняли гражданство соседнего государства.

Так, за нарушение требований законодательства к административной ответственности привлечен 31 человек.

"Из них 24 не сообщили в установленный срок о приобретении иностранного гражданства, еще 7 использовали документы гражданина Казахстана после утраты гражданства. По решению суда 6 иностранных граждан выдворены за пределы страны".Пресс-служба ДП ВКО

Один из выявленных случаев касается 43-летней жительницы Усть-Каменогорска.

Известно, что в октябре 2024 года она получила гражданство другого государства, однако в установленный законом срок не уведомила об этом органы внутренних дел. В отношении женщины зарегистрирована утрата гражданства РК, документы гражданина Казахстана изъяты.

В полиции настоятельно напоминают и предупреждают:

"Граждане Казахстана, получившие гражданство другого государства, обязаны в течение 30 дней уведомить об этом органы внутренних дел и сдать документы гражданина РК".

За нарушение этого требования предусмотрен штраф в размере 100 МРП (432 500 тенге) либо административное выдворение, а за использование казахстанских документов после утраты гражданства – штраф 200 МРП (865 000 тенге).

13 июля 2026 года пресс-служба НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" обращалась к жителям страны. Объявление звучало так: "Если срок действия вашего удостоверения личности или паспорта подходит к концу, не откладывайте замену на последний день – оформить документы можно заранее".

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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