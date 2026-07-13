Казахстанец одолжил другу мобильник и стал жертвой неожиданного предательства

В Восточно-Казахстанской области в дежурную часть отдела полиции города Алтая обратился местный житель, ставший жертвой мошеннической схемы, передает Zakon.kz.

Как пишет 13 июля 2026 года издание YK-news.kz, в ходе оперативно-профилактического мероприятия "Hi-Tech" полицейские установили, что к преступлению причастен его знакомый, воспользовавшийся доверием потерпевшего.

"Как выяснилось, приятель, взяв мобильный телефон потерпевшего якобы для временного пользования, вошел в банковское приложение и оформил на имя владельца товарный кредит. На заемные средства он приобрел игровую консоль стоимостью почти 400 тысяч тенге, указав адрес доставки по месту своего проживания", – сообщили в пресс-службе Департамента полиции ВКО.

О незаконно оформленном кредите потерпевший узнал лишь после уведомления из банка о возникшей задолженности и обратился в полицию.

Проводится досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что 76-летняя казахстанка едва не потеряла 20 млн после звонка из "поликлиники".