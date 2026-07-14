Правительство проведет ревизию инвестпроектов для ускорения их реализации

Премьер-министр Олжас Бектенов 14 июля 2026 года на заседании правительства заявил о необходимости проверить все реализуемые инвестиционные проекты, определить проблемные вопросы и предложить меры по их устранению, передает корреспондент Zakon.kz.

Бектенов поручил Министерству промышленности и строительства в течение месяца разработать дополнительные механизмы стимулирования металлургической отрасли.

"В цветной металлургии министерству совместно с компанией "Тау-Кен Самрук" обеспечить полную загрузку отечественных предприятий, в том числе путем поставки импортного золота для аффинажа внутри страны. В черной металлургии в рамках программы модернизации компании Qarmet расширить перечень выпускаемой продукции, наиболее востребованной на внутреннем и внешних рынках. На темпы роста обрабатывающего сектора влияет своевременная реализация инвестиционных проектов", – озвучил премьер-министр.

Он также поручил совместно с акиматами регионов в недельный срок провести ревизию всех инвестиционных проектов для определения проблемных вопросов с указанием конкретных мер реагирования.

"По поручению главы государства разработаны новые механизмы повышения эффективности специальных экономических зон. Министерству промышленности в месячный срок внести в правительство проект соответствующих поправок для внедрения новых механизмов. Необходимо сохранить набранные темпы роста строительных работ и держать на особом контроле вопрос ввода жилья. По каждому объекту должен вестись постоянный мониторинг и оперативное устранение возникающих вопросов. Главой государства поручено приступить к реализации масштабной программы строительства социальных и инфраструктурных объектов. В ближайшее время это обеспечит улучшение качества жизни казахстанцев во всех регионах страны. Особый акцент необходимо сделать на строительстве современных объектов здравоохранения. Нурлыбек Налибаев, необходимые поручения вам даны, незамедлительно приступайте к работе", – резюмировал Бектенов.

Ранее стало известно, что в Казахстане подготовили более 230 новых промышленных проектов.