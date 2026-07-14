Водителям Алматы показали участок улицы, который нужно объезжать до утра 19 июля

В Алматы на время перекроют движение на участке улицы Акан Серы. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 июля 2026 года, проинформировали в акимате южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Акан Серы вводятся временные ограничения движения. Так, с 20:00 14 июля до 06:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от пр. Сейфуллина до ул. Котельникова".

На ремонтируемом участке, как заверили жителей и гостей Алматы, будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали водителей и показали им схему перекрытия.

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее стало известно, что строительные работы на Толе би в Алматы выходят на новый этап. В связи с пробивкой улицы дорожное движение на некоторых участках будет ограничено до 25 августа 2026 года.