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Общество

Водителям Алматы показали участок улицы, который нужно объезжать до утра 19 июля

Машина, машины, авто, автомобиль, автомобили, дорога, дороги, транспортное движение, дорожное движение, дорожный трафик, пробка, пробки , фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:46 Фото: unsplash
В Алматы на время перекроют движение на участке улицы Акан Серы. Причина – ремонт, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 14 июля 2026 года, проинформировали в акимате южной столицы:

"В связи с проведением среднего ремонта участка ул. Акан Серы вводятся временные ограничения движения. Так, с 20:00 14 июля до 06:00 19 июля движение будет перекрыто на участке от пр. Сейфуллина до ул. Котельникова".

На ремонтируемом участке, как заверили жителей и гостей Алматы, будут выставлены предупреждающие знаки и стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.

"Просим заранее планировать свой маршрут", – призвали водителей и показали им схему перекрытия.

Алматы, перекрытие улицы, схема, фото - Новости Zakon.kz от 14.07.2026 12:46

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Ранее стало известно, что строительные работы на Толе би в Алматы выходят на новый этап. В связи с пробивкой улицы дорожное движение на некоторых участках будет ограничено до 25 августа 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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