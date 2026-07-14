Поездка без разрешения отца обошлась молодому казахстанцу в 1,3 млн тенге

В Актобе 22-летний местный житель за три дня совершил 33 нарушения правил дорожного движения (ПДД) и накопил штрафов более чем на 1,3 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы Департамента полиции (ДП) Актюбинской области, молодой человек без разрешения взял автомобиль Toyota, принадлежащий его отцу, установил на машину иностранные государственные регистрационные номера и выехал на улицы города.

За несколько дней водитель 33 раза нарушил ПДД. Большинство нарушений было связано с превышением установленной скорости.

Теперь в отношении нарушителя составлены административные материалы, а автомобиль отправили на специализированную штрафстоянку.

В областном ДП напомнили:

"Замена государственных номерных знаков не позволяет скрыться от камер фото- и видеофиксации, а попытки обмануть систему могут обернуться крупными штрафами".

2 июля 2026 года мы рассказывали, что погоня за самокатчиком в Алматы закончилась штрафом на 173 тысячи тенге.