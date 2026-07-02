Погоня за самокатчиком в Алматы закончилась штрафом на 173 тысячи тенге

Житель Алматы, позиционирующий себя блогером, на самокате проигнорировал требования полиции, за что и поплатился, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), стражи порядка заметили водителя электросамоката, который нарушил правила дорожного движения (ПДД).

"На законное требование инспектора остановиться молодой человек не отреагировал, продолжил движение и попытался скрыться, создавая угрозу безопасности окружающих". Пресс-служба ДП Алматы

Однако уйти от ответственности ему не удалось.

В результате проведенных мероприятий личность нарушителя установлена, он задержан и привлечен к административной ответственности.

В итоге за нарушение требований ПДД ему назначен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Кроме того, суд признал нарушителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил административный штраф в размере 30 месячных расчетных показателей.

Размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане на 2026 год составляет 4 325 тенге. Получается, что казахстанец оштрафован на 173 000 тенге.

В полиции напоминают:

"Попытка скрыться от сотрудников полиции не освобождает от ответственности, а лишь влечет дополнительные правовые последствия".

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С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.

Немного ранее в пресс-службе ДП Алматы уже выступали с грозным предупреждением. Стражи порядка заявили, что опасным поездкам на электросамокатах готовят конец.