#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Спецпроекты
Логотип vbnews
#Новая Конституция
#Гордость Казахстана
+26°
$
485.95
565.74
6.83
События

Погоня за самокатчиком в Алматы закончилась штрафом на 173 тысячи тенге

Самокат, самокаты, самокатчики, электросамокаты, электрический самокат, электрические самокаты, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:31 Фото: Zakon.kz
Житель Алматы, позиционирующий себя блогером, на самокате проигнорировал требования полиции, за что и поплатился, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы городского Департамента полиции (ДП), стражи порядка заметили водителя электросамоката, который нарушил правила дорожного движения (ПДД).

"На законное требование инспектора остановиться молодой человек не отреагировал, продолжил движение и попытался скрыться, создавая угрозу безопасности окружающих".Пресс-служба ДП Алматы

Однако уйти от ответственности ему не удалось.

В результате проведенных мероприятий личность нарушителя установлена, он задержан и привлечен к административной ответственности.

В итоге за нарушение требований ПДД ему назначен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей. Кроме того, суд признал нарушителя виновным в неповиновении законному требованию сотрудника полиции и назначил административный штраф в размере 30 месячных расчетных показателей.

Размер месячного расчетного показателя (МРП) в Казахстане на 2026 год составляет 4 325 тенге. Получается, что казахстанец оштрафован на 173 000 тенге.

В полиции напоминают:

"Попытка скрыться от сотрудников полиции не освобождает от ответственности, а лишь влечет дополнительные правовые последствия".

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2026 09:31
Номера, страховка и новые правила: что изменилось для электросамокатов в Казахстане с 1 июля

С 1 июля 2026 года в Казахстане вступили в силу новые требования, направленные на повышение безопасности при использовании прокатных электросамокатов.

Немного ранее в пресс-службе ДП Алматы уже выступали с грозным предупреждением. Стражи порядка заявили, что опасным поездкам на электросамокатах готовят конец.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Авто
00:20, 26 марта 2026
Дерзкая погоня в Кызылорде: 19-летний водитель без прав пытался скрыться от полиции
В Алматы появятся полицейские-самокатчики
10:10, 14 сентября 2023
В Алматы появятся полицейские-самокатчики
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, машина полиции, полицейская машина
13:00, 07 декабря 2024
Угрожал публикацией видео: в Алматы за вымогательство задержали блогера
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Российский голкипер Иван Коновало перешёл в &quot;Елимай&quot;
09:21, Сегодня
Российский голкипер Иван Коновалов перешёл в "Елимай"
Назван лучший бой месяца в UFC
08:32, Сегодня
Назван лучший бой месяца в UFC
&quot;Мне нравится слово &quot;винтажный&quot;: Джокович о своём теннисе в матче с Циципасом на &quot;Уимблдоне&quot;
08:10, Сегодня
"Мне нравится слово "винтажный": Джокович о своём теннисе в матче с Циципасом на "Уимблдоне"
Барбора Крейчикова
07:44, Сегодня
Крейчикова прокомментировала победу над Миррой Андреевой на "Уимблдоне"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: